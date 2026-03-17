Will Smith, el más feliz por el Oscar de Michael B. Jordan

Nadie quedó indiferente al triunfo de Michael B. Jordan en la última entrega de los Premios Oscar. Como era de esperarse, los comentarios continuaron creciendo, incluso después del cierre de la gala, y parte de ese impulso se debió al gesto de Will Smith, quien decidió sumarse a la celebración con un mensaje lleno de afecto.

La imagen del actor sosteniendo su estatuilla dio la vuelta al mundo, pero fueron las palabras de Smith las que añadieron un ingrediente especial al momento. Desde su cuenta de Instagram, el ganador del Oscar por “King Richard” compartió una foto de Jordan y escribió: “¡FELICIDADES, querido! ¡Haciendo historia!”.

Un mensaje que conectó con el público

Por supuesto, la publicación no tardó en acumular reacciones. Para los seguidores de ambos intérpretes, el escrito representó lo que muchas veces no se ve en pantalla, como si se tratara de esa camaradería entre artistas que han ido construyendo su camino en distintos momentos, pero con una visión compartida sobre el oficio.

Esa noche, antes de cerrar su intervención, Michael B. Jordan mencionó a quienes él considera pilares fundamentales de la actuación afroamericana. En esa lista incluyó a figuras como Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker y, por supuesto, Smith. “Estoy aquí gracias a las personas que me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Y estar entre estos gigantes, entre estos grandes, entre mis predecesores, entre mis compañeros”, expresó con emoción.

Una noche de afirmación profesional

Jordan llegó a esta edición de los Oscar tras encarnar a Smoke y Stack en “Sinners”, una cinta dirigida por Ryan Coogler que le exigió un rango emocional complejo, además de un trabajo físico y técnico intenso. Su victoria en la categoría de “Mejor Actor” fue celebrada como un reconocimiento a esa versatilidad y al proceso que ha seguido construyendo a lo largo de los últimos años.

Al recibir el premio, el actor agradeció no sólo a sus referentes, sino también al público que lo ha acompañado. “Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Gracias por seguir confiando en mí. Voy a seguir dando lo mejor. Los amo”, dijo frente al auditorio.

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