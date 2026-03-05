El café y la salud hepática: ¿Realmente ayuda a limpiar el hígado?

Tomarse un café en la mañana es un hábito de millones de personas en el mundo y, de acuerdo con la ciencia, tiene un efecto de bienestar gracias a su carga importante de compuestos que permiten limpiar el hígado de manera natural.

El hígado graso es una enfermedad silenciosa que crece a nivel global. Solo en Estados Unidos, se estima que afecta a entre 80 y 100 millones de personas. El hígado graso no alcohólico (NAFLD) es muy común en el 75% de las personas con sobrepeso, y la cifra aumenta cuando se trata de cuadros de obesidad, donde se ubica en el 90%, según American Liver Foundation.

Existen alimentos que, por su perfil nutricional, ayudan a la reparación celular, y uno de ellos es el café. Sin embargo, no todo tipo de café tiene este efecto restaurador y de limpieza del hígado. La recomendación de los expertos es que sea, preferiblemente, en ayunas y sin crema ni azúcar, ya que estos son justamente los ingredientes que contribuyen a sobrecargar de trabajo a este órgano.

Evidencias científicas sobre el consumo de café

¿Tu café matutino protege tu hígado? Según estudios del NIH, el consumo de café sin azúcar aporta polifenoles esenciales que activan las enzimas hepáticas y ayudan a prevenir la fibrosis y el hígado graso. Crédito: Shutterstock

Un estudio publicado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) mostró evidencias clínicas del beneficio del consumo de café en la hepatitis B y C, así como en la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la enfermedad hepática alcohólica. Los científicos descubrieron una relación directa entre su ingesta y una mejora en las enzimas hepáticas, especialmente en personas con riesgo de enfermedad hepática.

El perfil nutricional de esta bebida hace que, con una ingesta promedio de 2 tazas al día, las personas con enfermedad hepática preexistente sean menos propensas a sufrir de fibrosis y cirrosis, presentando menores tasas de carcinoma hepatocelular y una menor mortalidad.

Otro estudio, publicado por la editorial científica PLOS (Public Library of Science), respalda que “el consumo de café puede reducir significativamente el riesgo de padecer fibrosis hepática y cirrosis”.

La investigación consistió en una revisión en profundidad de las bases de datos Medline, Web of Science y Embase (desde su inicio hasta junio de 2015), buscando ensayos relevantes que evaluaran los efectos del consumo de café en la salud.

La revisión puso bajo la lupa dieciséis estudios que evaluaron a 3,034 consumidores de café y 132,076 personas no consumidoras. Los resultados agrupados del metanálisis indicaron que los consumidores de café tenían menos probabilidades de desarrollar cirrosis en comparación con los que no consumen café.

No hay soluciones mágicas para limpiar el hígado

El doctor graduado en Harvard, Carlos Jaramillo, es tajante al afirmar que no existen soluciones mágicas para “limpiar” el hígado tras los excesos, sino un conjunto de acciones que ayudan a su recuperación.

Explica que, si bien el café no “lava” el hígado, lo que hace es proporcionar polifenoles (antioxidantes) que actúan como cofactores necesarios para que las enzimas hepáticas procesen toxinas de forma eficiente.

“El café es una de las cosas que más promueve la salud hepática. El hígado tiene dos fases de biotransformación; los antioxidantes del café ayudan con la fase uno y la fase dos, permitiendo que el órgano funcione de manera correcta”.

Estos componentes pueden ser efectivos dentro del tratamiento para el hígado graso, la cirrosis y para disminuir el riesgo de cáncer hepático.

Si eres amante del café, ten en cuenta esta información para la toma de decisiones si buscas un estilo de vida saludable. Es importante recordar que los estudios científicos y los especialistas coinciden en respaldar que el café es mucho más que un estimulante matutino; es una herramienta poderosa para proteger nuestra salud hepática.

Sin embargo, este beneficio es efectivo siempre y cuando se acompañe de hábitos de vida saludable que incluyan una alimentación balanceada, respetar los ciclos de sueño y mantener una hidratación adecuada durante el día. Hay otros alimentos que ayudan a resetear tu hígado de forma natural.

