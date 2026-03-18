Así quedaron definidos los cuartos de final de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League 2025-26 definió este miércoles el cuadro de los cuartos de final tras una fase de octavos que será recordada por la contundencia de los resultados y dejando una representación diversa donde España domina con tres clasificados (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid), seguida por Inglaterra con dos (Liverpool y Arsenal), y con el Bayern Múnich, el PSG y la gran revelación, el Sporting de Lisboa, completando el grupo de los elegidos.

Goleadas y eliminaciones sorpresa

El PSG y el Barcelona sellaron su pase con una autoridad aplastante, eliminando a Chelsea (global 8-2) y Newcastle (global 8-3) respectivamente. Por su parte, el Bayern Múnich firmó la mayor diferencia al despedir al Atalanta con un global de 10-2.

Por su parte, el Sporting de Lisboa protagonizó la remontada de la fase al levantar un 3-0 adverso ante el Bodø/Glimt con un contundente 5-0 en la vuelta, mientras que el Liverpool hizo valer su jerarquía en Anfield para revertir su serie ante el Galatasaray. El Real Madrid, en un duelo que muchos consideraban una final anticipada, eliminó con solvencia al Manchester City con un global de 5-1.

Así quedó el cuadro

En el sector izquierdo del cuadro, el actual campeón, el París Saint-Germain, se verá las caras con el Liverpool en una reedición del intenso cruce de la temporada pasada que se resolvió desde el punto penal. El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al vencedor del “Clásico de Europa”: Bayern Múnich contra Real Madrid.

En el otro lado del cuadro, el fútbol español se asegura un representante en semifinales (o un duelo de alta tensión) con el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick llegan lanzados tras su goleada al Newcastle, mientras que el equipo del “Cholo” Simeone viene de una sufrida clasificación ante el Tottenham. El último boleto para las semifinales lo disputarán el Sporting de Lisboa y el Arsenal de Mikel Arteta,.

La cita para los partidos de ida será el 7 y 8 de abril, mientras que las vueltas se disputarán el 14 y 15 del mismo mes. Todos los caminos conducen al Puskás Aréna de Budapest el próximo 30 de mayo, donde el precio de la gloria ya ha sido fijado y los equipos han comenzado a diseñar sus estrategias finales.

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