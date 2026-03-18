Barcelona exhibió “fútbol total” para aplastar al Newcastle y volar a cuartos de Champions League

El FC Barcelona de Hansi Flick ya está en los cuartos de final de la Champions League tras una exhibición de poderío ofensivo que dejó al Newcastle United de Eddie Howe sin respuesta ante un 7-2 incontestable. Lo que comenzó como un duelo tenso y de ida y vuelta, terminó siendo una oda al juego vertical y efectivo que el técnico alemán ha inoculado en el ADN culé.

La goleada refleja la diferencia de pegada entre ambos proyectos, pero no cuenta toda la historia de un primer tiempo donde el Barça sufrió para contener la intensidad inglesa. Sin embargo, parece que la charla de Flick en el descanso transformó un partido abierto en una masacre, donde Raphinha volvió a vestirse de líder y Robert Lewandowski demostró que ha envejecido como el buen vino.

Primer tiempo totalmente táctico

El Newcastle llegó con un plan claro: asfixiar la salida de los mediocampistas culés, adelantando líneas y buscando el error en campo contrario, estrategia que les funcionó. Aunque Raphinha abrió la acciones apenas al minuto 6 tras una gran combinación entre Lamine y Fermín, el equipo de Howe respondió con la velocidad de Elanga, quien aprovechó los desajustes defensivos para poner el 1-1.

El Barça, letal en ataque pero permisivo atrás, se adelantó tres veces antes del descanso. Marc Bernal anotó el 2-1 tras una asistencia de Gerard Martín, pero nuevamente Elanga castigó la espalda de la defensa azulgrana (esta vez con Araujo en el campo tras la temprana lesión de Eric García) para el 2-2. Fue en el añadido de la primera parte cuando un penalti sobre Fermín, transformado con jerarquía por Lamine Yamal, puso el 3-2 que psicológicamente hundió a los británicos.

Nueve minutos de fútbol total

El segundo fue un monólogo. Entre el minuto 52 y el 61, el Barça ajustó las piezas necesarias para anotar tres goles más. Pedri recuperó el mando del timón y la delantera azulgrana demolió a la defensa urraca gracias a Fermín (52′) y Lewandowski (56′ y 61′).

La fiesta la cerró el hombre del partido, Raphinha, en el minuto 72. El brasileño culminó su gran noche con el 7-2 definitivo, sumando ya 19 goles en lo que va de curso y confirmándose como uno de los futbolistas más en forma del planeta.

El Barça ya espera rival en cuartos, que saldrá de la eliminatoria entre el Tottenham y el Atlético de Madrid (con ventaja colchonera de 2-5). El optimismo es total en la ciudad condal, pues este equipo parece haber recuperado la pegada europea que se le reclamaba en años anteriores.

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