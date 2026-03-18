Trump sugiere que Venezuela podría ser el estado 51 de EE.UU. tras victoria en el Mundial de Béisbol

Tras la victoria histórica de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC), el presidente Donald Trump sugirió que el país sudamericano podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, generando atención en medios y redes sociales.



El mandatario publicó el término “Statehood” en su cuenta de Truth Social luego de que Venezuela derrotara 3-2 a Estados Unidos en la final celebrada en Miami. La palabra en inglés hace referencia a la condición de ser un estado de EE. UU.



Este comentario sigue a uno anterior, cuando Trump celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en semifinales y señaló: “Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?”.

Triunfo histórico para el béisbol venezolano

El equipo venezolano logró llegar a la final tras vencer a Italia en las semifinales y superar al combinado estadounidense. Este triunfo marca un hito sin precedentes para Venezuela en el WBC y ha captado la atención de fanáticos del béisbol en todo el mundo.

Reestablecimiento de relaciones diplomáticas

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. informó que se había acordado con las autoridades interinas de Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación ordenada por Trump.



Cinco días después, el 10 de marzo, el mismo departamento notificó a un tribunal en Nueva York que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado en el caso legal contra Maduro, consolidando la posición de las autoridades interinas.

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