La FIFA implementa la actualización en tiempo real de su ranking mundial

La FIFA ha decidido dar un paso definitivo hacia la modernidad y la transparencia digital. A partir de las próximas ventanas internacionales de marzo 2026, el Ranking FIFA dejará de ser una foto estática al final del mes para convertirse en un organismo vivo.

Según informó la entidad con sede en Zúrich, las clasificaciones masculina y femenina se actualizarán en “tiempo real” conforme se vayan pitando los finales de los encuentros.

Hasta ahora, los seguidores del fútbol debían esperar a que concluyera todo el período internacional para que la FIFA procesara los datos y publicara la lista oficial. Con este nuevo sistema, una versión provisional estará disponible de manera inmediata, permitiendo ver cómo un gol agónico en el minuto 90 puede catapultar a una selección o hundir a otra en el escalafón mundial.

Misma fórmula, mayor inmediatez

La FIFA fue enfática al aclarar que este cambio no supone una modificación en la arquitectura matemática del ranking. La fórmula de cálculo seguirá siendo la misma que se utiliza desde la última gran reforma (basada en el algoritmo Elo), pero ahora se aplicará tras recibir la información confirmada de los goles y resultados de cada duelo.

“Se reflejará al instante cómo afecta un cambio en el marcador a la clasificación de un equipo”, apunta el comunicado oficial. Sin embargo, existe una advertencia importante: los resultados mostrados durante la ventana serán provisionales. La validez oficial de los puntos y las posiciones finales solo se otorgará una vez que se cierren todos los partidos del período correspondiente, para evitar discrepancias por encuentros simultáneos o ajustes técnicos de último minuto.

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