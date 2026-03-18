COR3 en Puerto Rico mantiene cumplimiento con programa “VAYGo” de FEMA para cierre de proyectos de reconstrucción

NUEVA YORK – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) mantuvo la validación de elegibilidad de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) al programa “VAYGo Closeout”.

“VAYGo Closeout Benefit” (Validate As You Go) es una iniciativa de FEMA que brinda alivio administrativo a los beneficiarios de fondos para desastres al reducir la documentación requerida para el cierre del proyecto. El programa otorga recompensas a los que completan dos ciclos de prueba con una tasa de error del 1.5 % o menos, lo que acelera el proceso de financiación final de un proyecto.

Eduardo Soria Rivera, director de COR3, consideró, mediante un comunicado esta semana, que la decisión de FEMA “representa un reconocimiento a la solidez de los controles internos de la oficina y permite una reducción significativa en la carga de los procesos administrativos”.

El funcionario argumentó que la determinación reafirma la capacidad administrativa y fiscal que ha logrado COR3 para manejar y cerrar proyectos bajo estándares federales rigurosos.

“Mantener esta elegibilidad es resultado de controles internos sólidos, disciplina operacional y una gestión responsable de los fondos de recuperación. Este reconocimiento nos permite optimizar recursos y enfocar esfuerzos en la ejecución y culminación de obras, manteniendo los niveles de cumplimiento requeridos por la normativa federal”, abundó el director ejecutivo.

COR3 es la oficina en la isla que se encarga de desembolsar los fondos federales para reconstrucción a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro.

Bajo el proceso Validate As You Go, COR3 certifica el cumplimiento del alcance de trabajo aprobado y de los pagos realizados conforme a los acuerdos federales, en lugar de someter la documentación financiera completa que usualmente es requerida para cerrar cada proyecto.

De acuerdo con el encargado de la oficina, lo anterior representa “una reducción significativa en carga administrativa”, aunque no una flexibilización de los controles federales.

Las disposiciones de FEMA estipulan elegibilidad al programa si el recipiente mantiene una tasa de error igual o menor al 1.5% durante las pruebas de validación financiera.

Soria Rivera especificó que VAYGo aplica al cierre de programas correspondientes a los huracanes Irma y María (2017), al igual que los desastres declarados después del 2019.

El DHS tenía aguantado unos $1,000 millones para proyectos de reconstrucción a raíz de una orden de la exsecretaria Kristi Noem.

En junio pasado, el DHS informó que, bajo una nueva normativa, todos los contratos y subvenciones que impliquen el desembolso de $100,000 dólares o más debían ser aprobados directamente por la secretaria.

Tras una reunión con Noem el 20 de febrero, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González anunció que el DHS había liberado unos $1,100 millones en fondos FEMA para la ejecución de 176 proyectos pendientes.

Para esas mismas fechas y en respuesta al cierre del DHS, la entonces secretaria anunció que FEMA operaría en estado de emergencia operativa, lo que significaba que se priorizaría la respuesta ante desastres inmediatos.

“FEMA ha entrado en estado de emergencia operativa y está reduciendo sus operaciones a mínimas, exclusivamente para salvar vidas. A partir de las 6 a. m. del 22 de febrero, FEMA suspenderá todas las actividades no esenciales y se centrará exclusivamente en la respuesta inmediata a desastres donde exista una amenaza activa para la vida, la salud pública o la seguridad”, detalló un parte de prensa del DHS.

En entrevista a finales del mes pasado con El Diario, Soria Rivera dijo que el cierre del DHS no estaba impactando significativamente los procesos de reconstrucción en Puerto Rico.

“Yo le puedo decir que ahora mismo no nos está deteniendo las operaciones, porque nosotros tenemos $10,000 millones en proyectos de construcción que no dependen de FEMA ni de DHS”, afirmó el funcionario.

“Es lógico pensar que, en medio de un cierre, puede haber funciones, gestiones que ustedes tengan que hacer directamente con FEMA que no se van a poder hacer porque está paralizado lo de respuesta a desastres que no sean inmediatos. En ese sentido, uno puede pensar que puede haber una especie de retraso”, preguntó este rotativo.

“Puedo estar de acuerdo con usted, pero la magnitud de ese retraso, por lo menos por ahora, no es significativa. En la medida en que pasen semanas, un mes, tres meses, yo le puedo decir que puede haber algún tipo de interrupción. Pero, como funciona la reconstrucción, es que FEMA no está solo en esto…”, respondió.

Soria Rivera añadió que COR3 manejaba unos $16,000 millones de dólares entre diseño y construcción de proyectos de obra permanente.

“Ya la mayoría de los proyectos están formulados. Hay $10,000 millones en construcción y casi $6,000 millones en diseño. Los diseños están en las manos de nosotros, no están en las manos de FEMA. Nosotros tenemos $16,000 millones entre construcción y diseño que están del lado de nosotros”, recalcó.

Otros impactos del cierre del DHS

El cierre del DHS también impacta a agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y a los aeropuertos que llevan semanas reportando retrasos y cancelaciones de vuelos debido a la falta de personal de dicha dependencia.

Demócratas y republicanos llevan más de un mes sin ponerse de acuerdo sobre cómo financiarán el DHS y las agencias bajo su sombrilla.

Congresistas de un bando responsabilizan al de otro de bloquear una ley de presupuesto.

Son varios los requerimientos de los demócratas para votar a favor de un proyecto a esos fines. La mayoría están relacionados con mayores controles y protocolos a agentes federales al momento de realizar operativos y redadas. Entre otras cosas, la minoría pide cámaras corporales y detenciones amparadas en órdenes judiciales.

Sobre estos dos pedidos parece haber cierta inclinación por parte de la Administración Trump, según recientes expresiones de funcionarios como el nominado a secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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