Cuándo empieza la primavera 2026 en EE.UU.: fecha, hora y qué es el equinoccio

El inicio de la primavera en Estados Unidos en 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas, un dato que cada año despierta interés entre quienes esperan el cambio de estación.

Según cálculos astronómicos, la primavera comenzará el viernes 20 de marzo a las 10:46 a.m. (ET), momento exacto en el que ocurre el equinoccio de primavera.

Este fenómeno marca el final del invierno y el comienzo oficial de una de las estaciones más esperadas del año en el hemisferio norte. Aunque muchas personas asocian la llegada de la primavera con temperaturas más cálidas y días soleados, lo cierto es que su inicio está determinado por un evento astronómico preciso, calculado con base en la posición de la Tierra respecto al Sol.

Para ciudades como Nueva York, donde el invierno suele ser intenso, este cambio representa una transición progresiva hacia condiciones más templadas, aunque no necesariamente inmediatas.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico que ocurre 2 veces al año, en marzo y septiembre. Durante este evento, el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en la mayor parte del planeta.

Este equilibrio se produce porque el eje de la Tierra no está inclinado ni hacia el Sol ni en dirección opuesta en ese momento específico. Como resultado, ambos hemisferios reciben una cantidad muy similar de luz solar.

En términos simples, el equinoccio marca un punto de transición. En marzo, señala el paso del invierno a la primavera en el hemisferio norte, mientras que en septiembre indica el cambio hacia el otoño.

Es importante destacar que, aunque el día y la noche se consideran “iguales”, en realidad puede haber ligeras variaciones debido a factores como la refracción de la luz en la atmósfera terrestre.

Un cambio que va más allá del clima

La llegada de la primavera no implica un cambio inmediato en las condiciones meteorológicas. En ciudades del noreste de EE.UU., como Nueva York, es común que las temperaturas frías persistan durante varias semanas después del equinoccio.

Incluso, pueden registrarse nevadas tardías o frentes fríos inesperados, lo que demuestra que el inicio de la estación es un evento astronómico y no climático.

Sin embargo, lo que sí comienza a cambiar de forma notable es la duración de la luz solar. A partir del equinoccio, los días se vuelven progresivamente más largos, lo que influye en la temperatura, el comportamiento de la vegetación y hasta en el estado de ánimo de las personas.

Este aumento gradual de luz es clave para procesos naturales como la floración de plantas, la migración de animales y la reactivación de ecosistemas tras el invierno.

Con la primavera, llegan los días con más horas de sol, lo cual hace que estemos de mejor ánimo. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto dura la primavera en EE.UU.?

La primavera astronómica en EE.UU. se extiende desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio, momento en que comienza oficialmente el verano en el hemisferio norte.

En promedio, esta estación tiene una duración de aproximadamente 92 días, aunque puede variar ligeramente cada año debido a factores astronómicos.

Durante este período, el país experimenta una transición progresiva hacia temperaturas más cálidas. En regiones del sur, el cambio puede ser más rápido, mientras que en el norte suele ser más gradual.

En Nueva York, por ejemplo, marzo todavía puede presentar temperaturas frías, abril muestra una mezcla de días templados y frescos, y mayo suele consolidar la llegada de condiciones más primaverales.

Señales típicas de la primavera

Más allá de la fecha oficial, la primavera se reconoce por una serie de cambios visibles en el entorno. Entre los más comunes destacan:

* La floración de árboles y plantas

* El regreso de aves migratorias

* El aumento de horas de luz natural

* Temperaturas más suaves durante el día

Estos cambios no ocurren de manera uniforme en todo el país, ya que dependen de factores geográficos y climáticos. Sin embargo, en general, marcan el inicio de un periodo asociado con renovación y crecimiento.

Un fenómeno que se calcula cada año

Aunque el equinoccio ocurre siempre alrededor del 20 o 21 de marzo, la fecha y hora exactas varían cada año. Esto se debe a que el calendario gregoriano no coincide perfectamente con el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol.

Por esta razón, los científicos realizan cálculos precisos para determinar el momento exacto en que ocurre el equinoccio, lo que permite establecer el inicio oficial de la primavera.

En definitiva, la llegada de la primavera en 2026 no solo está definida por un fenómeno astronómico preciso, sino también por un cambio gradual que impacta la vida cotidiana, el entorno natural y el ritmo de las ciudades en todo EE.UU.

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