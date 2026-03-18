ICE libera a estudiante latino detenido en Nueva York

La madrugada de este miércoles, Dylan Contreras, estudiante de secundaria de El Bronx, fue liberado por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de casi 10 meses de arresto.

“Toda la gloria y el honor pertenecen a Dios, quien abrió puertas e hizo posible lo imposible”, dijo Raiza Contreras, la madre de Dylan. “Agradezco a todos los que, de una u otra manera, me brindaron apoyo y fortaleza, y siempre estuvieron ahí. Muy pronto, mi hijo estará de vuelta con sus hermanos y conmigo; es un alivio y una bendición”.

Contreras estaba en el Centro de Procesamiento de ICE en Moshannon Valley, en Pensilvania, donde estuvo injustamente tras su arresto frente a una audiencia de inmigración a finales de mayo en 26 Federal Plaza, en la ciudad de Nueva York.

“Nos alegra enormemente que Dylan finalmente pueda regresar a casa, donde debería haber estado durante los últimos casi 10 meses que pasó injustamente detenido por simplemente seguir las reglas”, declaró Kate Fetrow, abogada supervisora ​​asociada de la Unidad de Litigios Especiales del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG) y miembro del equipo legal de Dylan. “Nada puede reparar la injusticia de negarle a Dylan siquiera un mínimo de debido proceso, robarle su libertad y autonomía personal, y arrebatarle el valioso tiempo, la educación y las experiencias que se ha visto obligado a perderse durante casi un año de su corta vida”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), invitó a Raiza Contreras, la madre de Dylan, al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump para dar mayor visibilidad a su caso y luchar por su liberación.

“Gracias a Dios que Dylan Contreras vuelve a casa. Pronto volverá a Nueva York y reunido con su madre Raiza, su familia, y la comunidad de El Bronx que lo quiere”, expresó Schumer. “Me senté con Raiza mientras lloraba en mi oficina la noche del discurso del Estado de la Unión, y le dije que haría todo lo posible para ayudar a traer a su hijo a casa, y estoy orgulloso de que pronto vuelvan a estar juntos”.

El senador Schumer recordó que Dylan entró legalmente a EE.UU., “trabajó para mantener a su familia, y se matriculó en la escuela”, por lo que nunca debió ser detenido por ICE.

Melissa Chua, directora de la Unidad de Protección de Inmigrantes del NYLAG, también celebró la liberación de Dylan y agradeció la labor del senador Schumer y el alcalde Zohran Mamdani.

“Queremos agradecer al senador Schumer, al alcalde Mamdani y a los numerosos funcionarios electos que han brindado su apoyo incondicional y firme durante el último año”, expresó. “Como defensores legales, sabemos muy bien cuántas personas siguen detenidas injustamente, corren el riesgo de separarse de sus seres queridos o viven cada día con miedo e incertidumbre bajo el actual clima político”.

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