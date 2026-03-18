Justicia ordena a Voice of America la reincorporación masiva de 1,000 trabajadores

Un juez federal decidió que la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos debe revocar su dictamen de suspender temporalmente a más de 1,000 empleados de la Voz de América, lo que supone un revés para los esfuerzos del gobierno republicano por desmantelar VOA.

El mismo juez aseguró que el nombramiento de Kari Lake, aliada del presidente Donald Trump, quien supervisó los recortes de empleo como directora de USAGM, violó la ley federal.

Royce C. Lamberth, juez de distrito estadounidense, declaró que Lake “ignoró repetidamente” los requisitos legales y que la administración Trump “no ha hecho ningún esfuerzo por defender los méritos” de su decisión de reducir la plantilla.

La USAGM, a la que pertenece la Voz de América, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes en la noche.

Michael Abramowitz, director de la Voz de América, quien fue suspendido de su cargo junto con cientos de sus trabajadores, celebró el fallo.

“Estamos encantados con el fallo del juez Lamberth y esperamos volver al trabajo pronto”, manifestó Abramowitz a NBC News en un mensaje de texto. “La Voz de América es más necesaria que nunca. Agradezco la resiliencia y la dedicación del increíble equipo de trabajo de la VOA”.

En 2025, Abramowitz demandó al gobierno republicano para restablecer la independencia editorial de la organización. Esa demanda se transformó en el caso sobre el que Lamberth decidió el martes.

La VOA se ha visto limitada a emitir en solo cuatro idiomas debido a los recortes de la administración Trump, una drástica caída con respecto a los 49 idiomas en los que previamente emitía para 420 millones de personas en más de 100 países.

De acuerdo con los números de USAGM, la VOA contaba con aproximadamente 1,000 empleados federales durante la administración del expresidente Joe Biden.

Este mes, el juez consideró que el cargo de Lake como directora de USAGM violaba la ley federal, lo que ponía en entredicho la validez de las acciones que ella emprendió en el ejercicio de dicho puesto.

Lamberth aseveró que el nombramiento de Lake violaba la Ley Federal de Reforma de Vacantes y la Cláusula de Nombramientos de la Constitución; por lo tanto, cualquier acción que ella hiciera en el cargo debe ser anulada. La Ley de Vacantes establece que las acciones realizadas por alguien que no ocupa legalmente un cargo vacante “carecerían de validez” y no podrán ser ratificadas, declaró el juez en su dictamen anterior.

La semana pasada, Trump nominó a Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública, para sustituir a Lake al frente de USAGM.

Rogers es una exabogada especializada en la Primera Enmienda, entre cuyos clientes está la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

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