“La NBA no está trayendo a Magic y a Bird de vuelta”

NUEVA YORK, NY – En el marco del anuncio de colaboración entre el servicio de streaming DAZN y Top Rank, el presidente de la promotora criticó las peleas entre leyendas retiradas, como la que Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao librarán el 19 de septiembre.

“Yo hice Mayweahter – Pacquiao en 2015. Fue un honor, y eso que la hicimos 5 años tarde. Pero generar $600 millones en unas horas fue algo increíble”, comentó Todd duBoef, presidente de Top Rank, durante un desayuno con cinco medios entre los que se encontraba EL DIARIO.

DuBoeff reconoció que su cabeza está “dividida” porque entiende que esas leyendas quieran el dinero y tienen el derecho de buscarlo, pero fue crítico con estas peleas que considera un “show” y no parte del deporte del boxeo.

“Es realmente un perjuicio. Ya pasó su tiempo y están robándole el aire a los chicos que ahora merecen su tiempo”, añadió.

“La NBA no está trayendo de vuelta a Magic y Bird de vuelta”, sentenció. “No es bueno para los jóvenes, para la siguiente generación. Hay que darles espacio y oxígeno”.

Acuerdo entre Top Rank y DAZN

Top Rank está a punto de celebrar el 60 aniversario de la primera pelea organizada por su fundador, Bob Arum, Muhammad Ali vs. George Chuvalo, que se celebró el 29 de marzo de 1966. La histórica promotora anunció hoy un acuerdo con el servicio de streaming DAZN que incluirá “múltiples peleas en múltiples años” y el acceso al archivo histórico de peleas de Top Rank, aunque no se dieron las cifras del acuerdo.

La mayoría de las peleas se transmitirán en la suscripción básica de DAZN, pero los grandes eventos serán Pay Per View, explicó el CEO Growth Markets de la compañía. Además, DAZN ofrece un paquete de boxeo, “DAZN Ultimate”, con un costo de $44.99 dólares al mes y un compromiso de 12 meses que incluye todas las grandes peleas.

“El boxeo es la base de nuestro negocio en Estados Unidos”, comentó Walker Jacobs, Global Chief Revenue Officer de DAZN, que se unió a la compañía británica después de pasar por Amazon, donde lanzó el equipo comercial de deportes de Prime Video.

“Para nosotros poder ser la casa del boxeo, nacional e internacional, este acuerdo con Top Rank es fundamental”, apuntó Jacobs. DAZN ya tenía acuerdos previos con otras promotoras de boxeo en Europa, Asia y con Golden Boy Promotions -la promotora de Óscar de la Hoya- en Estados Unidos.

En la oficina de Nueva York de DAZN trabajan 150 personas.

La importancia de la audiencia hispana

Para DuBoef, criado en Las Vegas cuando era “una pequeña ciudad que creció alrededor de las grandes peleas”, la comunidad hispana es “fundamental” para el boxeo.

“En nuestra anterior plataforma -apuntó refiriéndose a su acuerdo con ESPN-, teníamos el mayor porcentaje de televidentes hispanos de cualquier deporte. Son nuestro bread and butter. El 62% de esos hispanos son mexicano-americanos; el 18%, portorriqueños. Y lo bello es que son jóvenes, la población que más está creciendo en este país”.

“Fronteras abiertas es bueno para el deporte del boxeo”, comentó.

Por su parte, Walker no descartó un servicio de DAZN en español para Estados Unidos en el futuro, aunque reconoció que ahora no podían “hacer todo a la vez”. Aunque para algunas retransmisiones han llegado a acuerdos con televisoras hispanas, como hicieron el pasado verano pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA.