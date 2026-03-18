La UFW se retira de las conmemoraciones del Día de César Chávez por graves denuncias contra el líder agrícola

La Unión de Campesinos (United Farm Workers, UFW) anunció este martes que no participará este mes en las conmemoraciones por el Día de César Chávez, luego de conocer denuncias “profundamente preocupantes” contra su cofundador por presuntas conductas que no coinciden con los valores de la organización.

Las actividades estaban previstas para el 31 de marzo, fecha en que se celebra esta festividad en California. La organización indicó que, aunque no cuenta con informes directos ni conocimiento de primera mano, la gravedad de los señalamientos la llevó a retirarse de los eventos.

Señalamientos de presunto abuso

En un comunicado, el sindicato señaló que las denuncias incluyen acusaciones de presunto abuso contra mujeres jóvenes o menores. También precisó que algunos reportes se refieren a asuntos familiares, por lo que no corresponde a la organización detallarlos públicamente.

La UFW reiteró que no ha verificado los hechos, pero consideró necesario actuar con urgencia para recabar información y abrir espacios de apoyo a posibles víctimas.

“Estas acusaciones han sido profundamente impactantes”, señaló en el comunicado.

Fundación reacciona y anuncia medidas

Por su parte, la Fundación César Chávez expresó estar “profundamente sorprendida y entristecida” por los señalamientos, que calificó como perturbadores. Informó que trabaja con líderes del movimiento campesino para responder a la situación y brindar apoyo a quienes pudieran haber sido afectados.

Por su parte, la Fundación Dolores Huerta no emitió comentarios.

El sindicato y la fundación anunciaron la creación de un canal confidencial e independiente para que personas puedan compartir experiencias de daño, así como un proceso orientado a establecer medidas de rendición de cuentas.

En lugar de participar en las celebraciones, la UFW convocó a sus simpatizantes a sumarse a actividades de justicia migratoria y acciones de servicio en apoyo a trabajadores agrícolas.

César Chávez, figura clave del movimiento campesino

Chávez, fallecido en 1993, fue una figura central del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Junto a Dolores Huerta y Larry Itliong, fundó en 1962 la organización que posteriormente se convertiría en la UFW.

Su lucha incluyó marchas no violentas, boicots y huelgas de hambre para exigir mejores condiciones laborales. Entre los hitos destaca la huelga de recolectores de uva de Delano iniciada en 1965, que unió a trabajadores de distintos orígenes.

El 31 de marzo fue proclamado como Día de César Chávez por el expresidente Barack Obama, quien además impulsó un monumento nacional en su honor en California. En 1994, Bill Clinton le otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad.

Reacciones en la comunidad

Juan José Gutiérrez, de la Coalición por los Plenos Derechos de los Inmigrantes, expresó “profunda decepción” ante la situación y señaló que, de confirmarse las acusaciones, representarían un golpe significativo al legado del líder campesino dentro de la comunidad.

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