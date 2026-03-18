Maikel García se llevó el premio MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Maikel García fue galardonado como el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El antesalista de la selección de Venezuela recibió la distinción tras finalizar el certamen con un extraordinario promedio ofensivo de .435.

Durante el torneo, García conectó 10 imparables en 23 turnos, liderando el ataque de la novena venezolana. Su capacidad para embasarse y su velocidad en las almohadillas resultaron determinantes en las victorias ante los equipos que se enfrentaron a lo largo del certamen.

En la gran final contra Estados Unidos, el jugador fue responsable de abrir el marcador con un elevado de sacrificio. Además, su solvencia defensiva en la tercera base protegió las ventajas críticas del pitcheo criollo.

El comité organizador destacó la consistencia del hombre de los Reales de Kansas City desde la fase de grupos. Su efectividad en el juego consolidó la histórica conquista de la primera corona para Venezuela en un Clásico Mundial de Béisbol.

Maikel Garcia is your 2026 #WorldBaseballClassic MVP! pic.twitter.com/YJLnFF5OaC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Venezuela el número 1

“Agradecido con Dios con estas oportunidades. Salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos y toda la gente que vive fuera de Venezuela. Solo estaba pensando en qué iba a hacer cuando ganáramos. Le pudimos dar esa alegría al país. Tenía mucha confianza en nuestro cerrador”, dijo Maikel García desde el terreno de juego, celebrando el título.

“La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno. Los demás que se arreglen”, cerró García en su intervención con la voz oficial del torneo.

García viene de su mejor campaña en las Grandes Ligas, con los Kansas City Royals, ganando el primer Guante de Oro de su carrera. El infielder terminó con .286 de promedio, 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.

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