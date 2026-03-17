¿Cuánto dinero obtiene Venezuela por ganar el Clásico Mundial de Béisbol a Estados Unidos?

La Selección de Venezuela se ha sumado a los libros de historia y se ha consagrado campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 al vencer a Estados Unidos.

Venezuela venció a Estados Unidos con un marcador de 3-2, y además del título se llevó un premio millonario, que creció de forma considerable respecto a ediciones anteriores.

¡HISTORIA PARA VENEZUELA! 🇻🇪



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Desde su arranque, el torneo contempló recompensas para todas las selecciones participantes, con montos que aumentaron conforme avanzan de ronda, pero solo la novena venezolana se llevó el premio mayor.

En este torneo, todos los equipos participantes se garantizan la suma de $750,000 dólares, sumando nuevos premios a medida que avanzan en el campeonato. Venezuela, por haber superado todas las instancias, suma de $6,750,000 dólares.

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Venezuela se suma a la lista de élite del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela, una súper potencia del béisbol que no había podido patentarlo al más alto nivel en selecciones nacionales, se sumó a la corta lista de monarcas del Clásico Mundial de Béisbol compuesta por Japón (3 títulos), República Dominicana (1) y Estados Unidos (1).

Estados Unidos, por su parte, lamenta su segunda final de Clásico Mundial de Béisbol perdida de manera consecutiva, ambas en el mismo diamante del estadio de los Miami Marlins.

En 2023 el desenlace fue en contra de Japón cuando Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout, su entonces compañero de equipo en los Angels, para el último out.

La selección de las barras y las estrellas era la mayor favorita al título al configurar un roster imponente liderado por Aaron Judge. El capitán de los Yankees y líder de esta selección se fue de 4-0 con tres ponches en el partido final.

EE.UU. se deshizo de la temible selección de República Dominicana en semifinales, pero ha quedado claro que incluso el país más poderoso de este deporte no puede dominar solo con nombres y jerarquía; tiene que ganárselo a pulso en el diamante.

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