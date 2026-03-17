Venezuela hace historia al coronarse por primera vez como campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Venezuela conquistó la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol tras superar en un emocionante encuentro tres carreras por dos a Estados Unidos en el LoanDepot Park de Miami.

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Eugenio Suárez con un doble en la parte alta del noveno inning le dio la ventaja definitiva a los dirigidos por Omar López, para hacer historia y ganar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

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Bryce Harper había igualado la pizarra con cuadrangular por todo el jardín central, con Bobby Witt Jr en la primera ante los pitcheos de Andrés Machado.

Las primera rayita de Venezuela llegó en la tercera entrada con elevado de sacrificio de Maikel García y anotada por el receptor Salvador Pérez.

Mientras que la quinta entrada, Wilyer Abreu había aumentado la ventaja con su segundo cuadrangular del torneo.

Gran labor de los abridores

Eduardo Rodríguez, abridor de Venezuela, lanzó por cuatro entradas y un tercio, de un hit, un boleto, cuatro ponches y sin carreras permitidas.

Mientras que, Nolan McLean, actuó por 4.2 innings, de dos carreras limpias, cuatro imparables, un pasaporte y cuatro abanicados.

El cerrador de los Chicago Cubs, Daniel Palencia, fue el encargado de sacar los tres últimos outs del encuentro, que le dieron el ansiado título a Venezuela.

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