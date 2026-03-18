Mamdani comparó Palestina con Irlanda en su primer Día de San Patricio como alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani estableció un paralelismo entre las luchas palestina e irlandesa en su primer Día de San Patricio como alcalde de Nueva York.

“Mamdani, cuyo apoyo a los derechos de los palestinos constituye un pilar central de su identidad política, señaló que líderes irlandeses -como la ex presidenta Mary Robinson- han mantenido desde hace mucho tiempo una actitud de ´solidaridad´ con los palestinos, afirmando que ´fue en suelo irlandés donde el Imperio Británico desarrolló su proyecto colonial´”, comentó Daily News.

El alcalde comenzó el día ofreciendo un desayuno para celebrar la festividad irlandesa en su residencia oficial, Gracie Mansion, junto con la ex presidenta Robinson, a quien elogió por “haber permanecido inquebrantable al lado del pueblo de Palestina”, reseñó The Times of Israel.

El alcalde habló extensamente sobre la historia de Irlanda y se centró en “la solidaridad que los irlandeses han demostrado con los oprimidos y olvidados”, en particular con los palestinos. “Las declaraciones de Mamdani supusieron un cambio notable con respecto a los saludos del Día de San Patricio ofrecidos por alcaldes anteriores, y reflejaron la importancia moral que tanto él como muchos irlandeses otorgan a la causa palestina, donde el apoyo a los palestinos es generalizado”, comentó The New York Times.

En 1980 Irlanda se convirtió en el primer país de la Unión Europea en abogar por el reconocimiento de un Estado palestino. “En los últimos años, mientras hemos sido testigos de cómo se desarrollaba un genocidio ante nuestros propios ojos, ha imperado un silencio ensordecedor por parte de muchísimas personas”, declaró Mamdani en Gracie Mansion. “Para aquellos que desde hace tiempo se preocupan por los derechos humanos universales -y por su extensión a los palestinos-, el silencio, sin embargo, no resulta nada nuevo. Pues, con demasiada frecuencia, a los palestinos se les deja llorar en soledad. No obstante, la ex presidenta Robinson nunca ha guardado silencio”.

Ayer el alcalde también celebró asistiendo a misa en la Catedral de San Patricio y participando en el famoso desfile anual a lo largo de la 5ta Avenida de Manhattan. Fue recibido entre vítores por sus simpatizantes, aunque también hubo algunas abucheos mientras desfilaba junto a la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Al ser consultado el martes sobre si apoyaba la unificación irlandesa -una idea respaldada por el principal partido político de izquierda y de tendencia socialista democrática de Irlanda-, Mamdani respondió que la decisión final debería recaer en el pueblo irlandés. “Siempre hay más cosas que aprender; no obstante, puedo afirmarles -como alguien que cree profundamente en el principio de autodeterminación- que, a mi juicio, dicho principio debería extenderse también a los irlandeses. Considero que, cuando se trata del futuro de Irlanda, las personas a las que mejor se debe escuchar son los propios irlandeses”, señaló Mamdani.

Cuando se le formuló la misma pregunta un día antes, Mamdani había respondido con una risa y comentó: «Debo ser sincero: no he reflexionado lo suficiente sobre esa cuestión».

La gobernadora Kathy Hochul adoptó el martes una postura mucho más contundente, logrando —en un movimiento poco habitual— situarse a la izquierda de Mamdani: “Por supuesto que sí”, respondió cuando durante el desfile se le preguntó si apoyaba la unificación de Irlanda.

Algunos críticos cuestionaron la mención de Mamdani a los palestinos en el Día de San Patricio. David Carr, líder de la minoría en el Concejo Municipal de Nueva York y republicano de Staten Island, acusó al alcalde de instrumentalizar una festividad religiosa para obtener réditos políticos en un tema ajeno al asunto. “No todos los caminos conducen a Gaza”, escribió Carr en redes sociales, calificando las declaraciones de Mamdani como una “apropiación indebida de una festividad católica fundamental para la fe, la cultura y la identidad irlandesas, para adaptarla a su ideología política distorsionada”.

Bill Donohue, presidente de la Liga Católica, un grupo conservador cuya misión es “proteger y defender la Santa Iglesia”, también criticó al primer alcalde musulmán de Nueva York, afirmando que había convertido un mensaje del Día de San Patricio en “un discurso radical musulmán”.