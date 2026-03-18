Nominado de Trump a dirigir DHS promete no realizar redadas sin orden judicial

El nominado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se comprometió este miércoles ante el Senado a que las agencias migratorias no realizarán allanamientos en viviendas o centros de trabajo sin una orden judicial.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin marcó distancia con prácticas recientes al asegurar que solo se podrá ingresar a propiedades sin autorización judicial en casos excepcionales, como la persecución inmediata de un sospechoso.

La declaración responde a cuestionamientos por directrices internas que, según se ha denunciado, permitieron operativos sin orden previa en el último año.

El planteamiento del nominado se produce en medio de negociaciones entre republicanos y demócratas para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, que permanece parcialmente cerrado desde el 14 de febrero.

La exigencia de respetar órdenes judiciales ha sido uno de los puntos clave impulsados por legisladores demócratas.

Ciudades santuario y otros temas

En su comparecencia, Mullin también abordó el enfoque que adoptaría frente a las llamadas ciudades santuario. A diferencia de otros funcionarios de la administración, afirmó que buscaría diálogo con autoridades locales, incluidos alguaciles y jefes de policía, con el objetivo de coordinar acciones y entender sus limitaciones.

El senador indicó además que, de ser confirmado, priorizará la persecución de delincuentes peligrosos por encima de operativos migratorios masivos en comunidades, en alusión a intervenciones recientes como las realizadas en Mineápolis.

Preguntado sobre cómo decidiría si se debería construir un centro de detención del ICE en alguna localidad, Mullin dijo que es importante hablar con las comunidades.

Otro de los momentos destacados de la audiencia fue cuando Mullin se refirió a sus declaraciones pasadas sobre Alex Pretti, un manifestante que murió durante protestas contra redadas migratorias, a quien calificó como “un individuo trastornado” y alguien que “iba a causar el máximo daño”.

El nominado reconoció que sus comentarios fueron inapropiados. “Probablemente debería haberme retractado de esas palabras. No debí haber dicho eso”, afirmó ante el senador Gary Peters.

Mullin ha sido propuesto para sustituir a Kristi Noem, destituida a inicios de marzo, en un contexto de creciente presión política sobre la política migratoria del Gobierno y el funcionamiento de sus agencias.

Con información de EFE.

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