¿Por qué se disparan los precios de la gasolina si EE.UU. es el mayor productor de petróleo del mundo?

A pesar de que Estados Unidos lidera la producción mundial de petróleo, los conductores enfrentan un fuerte aumento en los precios de la gasolina. El alza reciente, impulsada por el conflicto en Irán, ha dejado en evidencia que producir más petróleo no garantiza precios bajos en el combustible.

El fenómeno responde a factores globales, estructurales y de mercado que van más allá de la producción interna.

EE.UU. produce más petróleo que cualquier otro país

De acuerdo con datos de la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos produjo alrededor de 13 millones de barriles diarios en 2023.

Esta cifra supera ampliamente a países como Rusia y Arabia Saudita, que generan aproximadamente 10 millones de barriles diarios cada uno.

Sin embargo, esto no ha impedido que los precios de la gasolina aumenten.

El precio se define a nivel global

Uno de los factores clave es que el petróleo se comercializa en un mercado global interconectado.

El economista Bernard Yaros, de Oxford Economics, explicó: “El mercado global establece el precio. El origen del petróleo que usamos para llenar nuestros tanques no importa”.

Estados Unidos exporta cerca de 11 millones de barriles diarios, pero también importa alrededor de 8 millones de barriles.

Esto significa que, aunque produce mucho petróleo, sigue dependiendo del mercado internacional.

Diferencias en el tipo de petróleo

Otro factor importante es que no todo el petróleo es igual.

Gran parte del petróleo producido en Estados Unidos es de tipo ligero, considerado de alta calidad y muy demandado en el mercado global.

Sin embargo, muchas refinerías del país están diseñadas para procesar petróleo más pesado, como el que proviene de países como Venezuela.

El experto en cadenas de suministro Willy Shih explicó: “Las refinerías en Estados Unidos, especialmente en la costa del Golfo en Texas, están preparadas para procesar un tipo específico de petróleo proveniente de Venezuela”.

Por su parte, Ernest Moniz, exsecretario de Energía de Estados Unidos, señaló: “El petróleo de diferentes lugares tiene distintas características”.

Esto provoca que parte del combustible que se consume en el país se produzca con petróleo importado, incluso cuando hay producción nacional disponible.

El impacto del conflicto y el aumento del petróleo

El conflicto en Irán ha elevado los precios del petróleo a nivel mundial, lo que impacta directamente en el costo de la gasolina.

El precio promedio nacional en Estados Unidos subió a $3.84 por galón, comparado con $2.92 hace un mes, según datos de AAA.

El diésel también ha superado los $5 por galón, alcanzando su nivel más alto desde finales de 2022.

Efecto en otros sectores

El aumento en el precio del petróleo no solo afecta a los conductores.

También eleva el costo del combustible para aviones, lo que ha provocado incrementos en los precios de los boletos de avión.

Un análisis de Deutsche Bank reveló que las tarifas aéreas nacionales han subido entre 15% y 124% para vuelos reservados a finales de marzo.

En algunos casos, los vuelos transcontinentales han aumentado más de 100%, mientras que los viajes hacia el Caribe, Florida y destinos transatlánticos también han registrado incrementos.

Una cadena de efectos en la economía

El impacto del petróleo se extiende a toda la economía.

Ernest Moniz resumió este efecto al afirmar: “Si el precio del petróleo sube, el precio de todo sube”.

Y agregó: “Aunque somos exportadores netos de petróleo, eso no cambia el hecho de que también somos grandes importadores”.

Esto explica por qué, incluso siendo el mayor productor del mundo, Estados Unidos no está aislado de las fluctuaciones globales en los precios del petróleo.

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