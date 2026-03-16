La estrategia de Costco para atraer clientes dando gasolina más barata

El aumento reciente en los precios de la gasolina en Estados Unidos está generando preocupación entre los conductores. Factores como el conflicto en Irán y el incremento estacional en la demanda durante la temporada de vacaciones de primavera han impulsado el costo del combustible en todo el país.

Sin embargo, algunas empresas han encontrado estrategias para atraer a los consumidores en medio de este contexto.

Costco, por ejemplo, utiliza precios competitivos en gasolina como una forma de atraer nuevos socios a su cadena de clubes de compras.

El precio de la gasolina sube en todo el país

Datos de la organización AAA muestran que el precio promedio nacional de la gasolina regular aumentó de forma notable en los últimos días.

Según las cifras más recientes:

-Promedio nacional el 12 de marzo: $3.59 por galón

-Una semana antes: $3.25

-Hace un mes: $2.94

-Hace un año: $3.08

Esto representa un incremento de casi $0.35 por galón en solo una semana.

La subida coincide con el aumento en los viajes por vacaciones de primavera y con las tensiones en Medio Oriente que han presionado al alza los precios del petróleo.

Gasolina más barata como estrategia de Costco

En medio de este escenario, Costco ha mantenido una estrategia clara: vender gasolina a precios más bajos que la competencia para atraer clientes.

David Schwartz, coautor del libro ‘The Joy of Costco’, explicó a CNBC que los precios del combustible en la cadena suelen ser considerablemente más bajos que en otras estaciones.

“Se ahorra aproximadamente 20 centavos por galón en Costco en comparación con otros vendedores locales”, señaló Schwartz. “Eso es algo que hemos visto una y otra vez en todo el país”.

Esta diferencia puede convertirse en un incentivo importante para que los conductores visiten las estaciones de Costco.

Cómo Costco maneja sus precios

Parte del plan de la empresa consiste en ajustar sus precios de gasolina de forma estratégica.

Cuando los precios del combustible suben en el mercado, Costco suele aumentar sus precios más rápido. Pero cuando los precios bajan, la empresa no los reduce con la misma rapidez.

Ese margen permite a la compañía recuperar parte de las ganancias perdidas durante periodos en los que los precios del combustible suben rápidamente.

El exdirector financiero de Costco, Richard Galanti, defendió esta práctica durante una conferencia sobre resultados financieros de la empresa.

Galanti explicó: “Creo que parte de esa historia se ha ignorado, porque parece que no solo nosotros, sino también los supermercados y otros minoristas de descuento que operan muchas estaciones de gasolina, han podido utilizarla”.

También agregó: “Cuando los precios suben o incluso bajan un poco, no bajan tan rápido como podrían, lo que nos da, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de ganar un poco más y aun así seguir siendo los más competitivos”.

El ahorro puede justificar la membresía

Costco también utiliza el ahorro en combustible como argumento para promover sus membresías.

La membresía Gold de la cadena tiene un costo anual de $60.

Si un cliente ahorra aproximadamente $0.20 por galón al cargar gasolina en Costco, el ahorro puede acumularse rápidamente.

Por ejemplo:

-Cada 5 galones representan un ahorro aproximado de $1

-50 galones equivalen a unos $10 de ahorro

-Al comprar alrededor de 300 galones de gasolina, el ahorro ya cubriría el costo de la membresía anual

Debido a estas diferencias de precio, algunos conductores incluso están dispuestos a recorrer mayores distancias para cargar combustible en estaciones de Costco cuando los precios suben.

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