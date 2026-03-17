Así puedes pagar menos por gasolina en algunos estados de EE.UU. este año

Ante la compleja situación que enfrenta a nivel mundial el precio del petróleo y sus consecuencias en el costo de la gasolina, varios estados en el país analizan implementar recortes temporales de impuestos para hacerla más accesible, conocidos como gas tax holidays.

De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA), el precio promedio nacional ronda los $3.40 dólares por galón en marzo de 2026, lo que está provocando mayor presión sobre millones de conductores.

Los estados que buscan bajar el precio de la gasolina

La medida no es nueva. Desde hace varios años, algunos estados han aplicado recortes temporales al impuesto estatal sobre la gasolina para compensar el impacto de la inflación.

Estas medidas pueden reducir el precio final entre 10 y 30 centavos por galón, dependiendo del estado y la duración del programa.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), estados como Georgia, Maryland y Florida han implementado o considerado suspensiones temporales de este impuesto en distintos momentos desde 2022.

Cómo funcionan los gas tax holidays

Los gas tax holidays formalmente son periodos en los que los gobiernos estatales suspenden o reducen el impuesto a los combustibles.

Sin embargo, son reducciones que no pueden ser muy significativas ni por periodos prolongados, ya que, según la NCSL, estos impuestos representan una parte importante del precio final que pagan los consumidores y también son una fuente importante de recursos para las finanzas estatales.

“El objetivo es dar un alivio inmediato al consumidor cuando los precios suben de forma abrupta”, explicó la organización en uno de sus reportes sobre políticas estatales.

Esto significa que el precio en la bomba puede bajar de forma directa, aunque el efecto depende de otros factores como el costo del petróleo.

¿Cuánto puedes ahorrar realmente al llenar el tanque?

El impacto real varía según el consumo y el tamaño del vehículo.

Datos clave:

Reducción estimada: entre $0.10 y $0.30 dólares por galón

Tanque promedio (15 galones): ahorro de $1.50 a $4.50 dólares por carga

Frecuencia semanal: hasta $18 dólares al mes en ahorro

De acuerdo con la EIA, incluso pequeñas variaciones en el precio del combustible pueden tener un impacto acumulado importante en los hogares en sus presupuestos mensuales.

Lo que realmente cambia para los conductores

Aunque el ahorro por tanque puede parecer limitado, el efecto acumulado es significativo.

Para muchas familias latinas que dependen del automóvil para trabajar, llevar a los hijos a la escuela o realizar actividades diarias, cualquier reducción en un gasto periódico representa un alivio tangible.

En términos prácticos, esto puede traducirse en más dinero disponible para alimentos, renta o servicios básicos.

Por qué los precios siguen siendo inestables

El precio de la gasolina en Estados Unidos depende de múltiples factores, no solo de impuestos estatales.

Entre los principales:

Precio internacional del petróleo

Costos de refinación

Distribución y logística

Tensiones geopolíticas

“La gasolina es uno de los productos más sensibles a cambios globales”, señaló la EIA en su análisis de mercado energético.

Esto explica por qué las reducciones fiscales pueden ayudar, pero no garantizan estabilidad a largo plazo y menos en un entorno como el que enfrenta actualmente la región de Medio Oriente, donde se extrae una parte muy importante del petróleo mundial.

¿Qué estados podrían aplicar estas medidas en 2026?

Aunque no todos los estados han confirmado nuevas reducciones, algunos ya tienen antecedentes recientes que sirven como referencia clara. De acuerdo con la NCSL, al menos 10 estados aplicaron suspensiones o reducciones temporales del impuesto a la gasolina entre 2022 y 2023, incluyendo Georgia, Maryland, Florida, Connecticut y Nueva York.

En el caso de Georgia, el gobierno estatal suspendió el impuesto a la gasolina en varias ocasiones, lo que permitió una reducción de hasta 29.1 centavos por galón, según datos oficiales del estado. Por su parte, Maryland aplicó una pausa de 30 días en 2022, con un recorte cercano a 36 centavos por galón, uno de los más altos del país.

“Los estados han utilizado estas medidas como una herramienta temporal para aliviar el impacto del aumento en los precios del combustible”, indicó la NCSL en su análisis sobre políticas fiscales energéticas.

En términos prácticos, esto significa que cualquier nueva medida en 2026 probablemente se concentre en estados con impuestos más altos, donde el ahorro potencial para los conductores sería mayor.

Nueva York: antecedentes claros, pero sin alivio confirmado para 2026

El estado de Nueva York es uno de los casos más relevantes sobre los impuestos a la gasolina, tanto por su historial reciente como por su nivel impositivo. En 2022, el estado aplicó una de las medidas más importantes del país al suspender parcialmente los impuestos al combustible entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, lo que generó un ahorro de al menos $0.16 dólares por galón para los consumidores, según la oficina de la gobernadora.

Además, 25 condados implementaron recortes adicionales a sus impuestos locales, ayudando a aliviar el bolsillo de los conductores en distintas regiones del estado.

Para 2026 no existe hasta ahora una suspensión activa o confirmada del impuesto estatal a la gasolina. Por el contrario, el estado continúa ajustando sus tasas mediante mecanismos regulatorios, incluyendo actualizaciones al impuesto sobre combustibles y tarifas asociadas que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el Departamento de Impuestos de Nueva York.

Sin embargo, varios legisladores han presentado propuestas como el proyecto ‘Gas Tax Holiday Act of 2025’, que buscaba congelar impuestos al combustible hasta finales de ese año, lo que refleja que el debate sigue vigente, aunque todavía no hay una implementación confirmada para 2026.

Esto significa que, a diferencia de otros estados que evalúan recortes inmediatos, Nueva York mantiene un enfoque más cauteloso, donde cualquier alivio dependerá de decisiones legislativas futuras y del contexto económico.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre gasolina más barata en EE.UU.

¿Qué es un gas tax holiday?

Es una suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina, lo que reduce el precio final en la bomba.

¿En qué estados es más común esta medida?

Estados como Georgia, Maryland y Florida han aplicado este tipo de recortes en años recientes.

¿Cuánto puedo ahorrar realmente?

Entre $1.50 y $4.50 dólares por tanque, dependiendo del tamaño y consumo del vehículo.

¿El precio bajará automáticamente?

No siempre. Depende también del precio del petróleo y otros factores del mercado.

¿Estas medidas son permanentes?

No. Generalmente, son temporales y dependen de decisiones legislativas.

Conclusión

Las medidas para reducir impuestos a la gasolina representan un alivio inmediato, pero limitado, frente a un problema más amplio: la volatilidad del mercado energético.

A corto plazo, los conductores pueden beneficiarse de pequeños ahorros que, acumulados, marcan la diferencia en el presupuesto familiar. Sin embargo, el verdadero desafío es mantener la estabilidad de precios en un entorno global incierto.

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