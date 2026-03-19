Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 19 al 25 de marzo



Quinteto Latino debuta en Music of the Americas

El conjunto de vientos Quinteto Latino se presentará este jueves 19 de marzo a las 7:00 pm en la sede de The Americas Society (680 Park Avenue), en su debut en la serie Music of the Americas. Fundado en 2004 por el trompista Armando Castellano, el quinteto está integrado por Diane Grubbe (flauta), Kyle Bruckmann (oboe), Leslie Tagorda (clarinete) y Jamael Smith (fagot). El programa incluirá obras de compositores de Estados Unidos, Cuba y Brasil. Radicado en California, el ensamble se dedica a difundir repertorio de compositores latinos y a conectar con comunidades diversas a través de conciertos, comisiones musicales y programas educativos. Boletos:https://www.as-coa.org.

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Claudia Acuña en el Lincoln Center

La cantante de jazz y nominada al Latin Grammy, Claudia Acuña, se presenta este jueves 19 de marzo en el Lincoln Center, Dizzy’z Club con su más reciente proyecto “Latin American Standards”, una propuesta artística que reimagina algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio latinoamericano a través del lenguaje del jazz. Nacida en Chile y consolidada en la escena neoyorquina, Acuña ha construido una carrera internacional marcada por su sensibilidad interpretativa y una voz de carácter único, descrita como un “tono de bronce pulido” que conecta profundamente con el público. En este nuevo espectáculo, la artista propone un recorrido emocional por clásicos que han trascendido generaciones, resignificándolos con arreglos contemporáneos y una estética sonora sofisticada.Estará acompañada por la increíble banda “The Geminis”, conformada por Manu Kosh en el piano, Carlos Henderson en el bajo, Yayo Serka en la batería. A las 7:00 pm. Boletos disponibles en la página de Dizzy`s Club y ticketing.jazz.org

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Ailey II regresa al Joyce Theater

La compañía Ailey II, reconocida como la segunda compañía de Alvin Ailey American Dance Theater, vuelve a presentarse en el The Joyce Theater (175 8th Ave), desde ya hasta el domingo 22 de marzo, como parte de su gira mundial 2025-26. Bajo la dirección artística de Francesca Harper, el conjunto reúne a algunos de los jóvenes bailarines más talentosos del país en ocho funciones llenas de energía. El programa incluye cuatro estrenos mundiales: Likes vs Life, de Renée I. McDonald; In Session, de Rena Butler; Third Person Point of View, de My’Kal Stromile; y Berry Dreamin’, de Chalvar Monteiro con música del legendario Chuck Berry. También interpretarán el clásico Streams, de Alvin Ailey. Más información: ailey.org/aileyiinyc | 212-242-0800.

Foto: Ailey II in Chalvar Monteiros Berry Dreamin. Cortesía: Nir Arieli.

Fête de la Francophonie en Teatro LATEA

El Teatro LATEA (107 Suffolk Street) celebra la Fête de la Francophonie del 19 al 20 de marzo, con su primera edición en este espacio. El festival ofrece un programa diverso que incluye cine en francés, conferencias, danza, conciertos, teatro, debates y artes visuales, invitando a los asistentes a sumergirse en la cultura francófona y conectar con francófonos y francófilos por igual. Es una oportunidad para explorar la vitalidad del idioma francés, hablado por más de 300 millones de personas en cinco continentes. Más información: teatrolatea.org.

Outsider Art Fair en el Metropolitan Pavilion

La Outsider Art Fair celebrará su 34ª edición del 19 al 22 de marzo en el Metropolitan Pavilion (125 W 18th St.). Considerada el principal evento internacional dedicado al arte outsider y a artistas autodidactas, la feria reunirá 68 expositores provenientes de Estados Unidos y distintos países. La edición de este año incluirá proyectos curados como Curated Projects From the North y RUN STORE, y también contará con la participación de numerosos artistas de ascendencia hispana, entre ellos el puertorriqueño Elbert Joseph Perez, cuya obra explora la vulnerabilidad y complejos paisajes emocionales a través de un lenguaje visual íntimo y expresivo. Información:outsiderartfair.com.

Foto: Muestra del trabajo de Elbert Joseph Perez

Una Noche con Eddy Herrera en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West, Bronx) presenta “A Night with Eddy Herrera” este sábado 21 de marzo a las 8 pm, acompañado por los invitados especiales José Alberto “El Canario” y El Blachy. Conocido como “El Gigante del Merengue”, Eddy Herrera interpretará sus grandes éxitos internacionales, desde “Ajena” y “Pégame Tu Vicio” hasta “Como Llora Mi Alma” y “Carolina”, celebrando 34 años de carrera como solista. Con cinco décadas de carrera, el legendario salsero José Alberto “El Canario” es conocido por su voz exquisita y su característico silbido, mientras que Blas Darío Fragoso “El Blachy” representa la nueva generación del merengue típico dominicano. Su éxito Hola Pérdida en 2024 lo posicionó como uno de los artistas más solicitados de su género. El concierto promete una velada llena de ritmo y energía con lo mejor del merengue y la salsa dominicana. Boletos: en lehmancenter.org o por teléfono al 718-960-8833/8835.

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Jonathan Suazo en el Teatro Pregones

El percusionista y compositor Jonathan Suazo, una de las voces más vibrantes del jazz latino actual, llega al Teatro Pregones (575 Walton Avenue , Bronx) con su proyecto Ricano Vol. 2 ? Boricorridor Tour 2026 este sábado 21 de marzo a las 7 pm. Suazo ganó reconocimiento con Ricano, una obra profundamente personal que explora la identidad afrocaribeña desde el lenguaje del jazz y que fue incluido entre los mejores discos del año por The New York Times en 2023. En este nuevo capítulo, el músico ofrece una experiencia sonora intensa que mezcla influencias de la música afroestadounidense con ritmos y tradiciones de Puerto Rico y la República Dominicana. Boletos:https://pregonesprtt.org.

Foto:Cortesía Pregones

El “Bloody Mary Festival” regresa a Brooklyn

El Bloody Mary Festival vuelve a Brooklyn este sábado 21 de marzo, transformando BKLoft26 (153 26th Street, Brooklyn) en el epicentro de la cultura del brunch y los cócteles de la ciudad. Conocido como “el cóctel que se come como comida”, el festival celebra la creatividad y el picante de esta bebida emblemática, desde versiones clásicas con apio hasta preparaciones extravagantes con guarniciones apiladas que podrían ser un almuerzo completo. Más de 1,000 amantes de cócteles, chefs, expertos en hospitalidad e influencers probarán 15 de los mejores Bloody Marys de bares, restaurantes y mezclas artesanales de Nueva York. Información:https://www.thebloodymaryfest.com.

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Parallel Exit presenta Sunset Circus

La compañía Parallel Exit regresa con su espectáculo familiar “Sunset Circus” este domingo 22 de marzo en el Marlene Meyerson JCC Manhattan (334 Amsterdam Avenue) con funciones a las 11:00 am y 2:00 pm. Este circo combina actos de malabares y aéreos nunca antes vistos con personajes entrañables que parecen de tu propio vecindario. Con un elenco de siete artistas, incluidos acróbatas, malabaristas, aéreos y comediantes provenientes de Cirque du Soleil y Big Apple Circus, el espectáculo ofrece risas, asombro y emoción para todas las edades. Boletos: sunsetcircustickets@gmail.com.

Foto: Maike Schulz

Latin Mondays NYC celebra 20 años

El evento Latin Mondays NYC, referente del baile latino en Nueva York, celebra su 20º aniversario, consolidándose como una de las experiencias de salsa más icónicas y duraderas de la ciudad. Reconocido por sus orquestas en vivo, clases de baile y DJs latinos, Latin Mondays reúne a bailarines y amantes de la música de todo el mundo, preservando las raíces culturales de la salsa mientras permite su evolución. Ahora en 5th & Mad (7 East 36th Street), la celebración del aniversario se extiende por varios meses, destacando artistas locales e internacionales que representan la diversidad global de la salsa. Este 23 de marzo, se presenta Richard Bastar Jr. (B.a-Star), artista de tercera generación que fusiona salsa, funk y ritmos urbanos, continuando con un legado musical legendario. Más información:https://5thandmad.com.