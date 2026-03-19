Ataque de Israel a principal yacimiento de gas natural South Pars de Irán afecta los mercados mundiales

NUEVA YORK – Israel atacó este miércoles el yacimiento de gas natural South Pars de Irán, que forma parte de la reserva más grande este tipo en el mundo, según reportes de medios estadounidenses como la agencia de noticias Associated Press.

El informe, que cita a la agencia estatal de medios en Irán (IRNA), señaló que las instalaciones ubicadas en la costa iraní por Asaluyeh explotaron en llamas.

En respuesta al ataque, Irán se disponía a emprenderla contra instalaciones energéticas en otros países del Golfo Pérsico.

Este incidente se suma al ya interrumpido flujo de petróleo crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz, que conecta al Golfo con el océano Indico y por donde transita diariamente cerca del 20% del petróleo crudo mundial.

Los ataques de la República Islámica a países vecinos en represalia a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel también han estado afectando la cadena de suministros y contribuyendo al alza en los precios del petróleo y sus derivados.

A pesar de que South Pars abastece principalmente las necesidades internas de Irán, la noticia provocó un aumento en los precios mundiales del petróleo. En el caso del gas en Europa, experimentó un repunte de 7 %, reseñó la mencionada agenda.

“El ataque constituye una grave escalada que amenaza con desencadenar ataques de represalia contra las instalaciones de producción del Golfo y de Israel”, afirmó a AP Andres Cala, analista geopolítico de la firma de inteligencia energética Montel News.

El informe de Reuters resaltó que el evento representa una escalada de mayor relevancia económica en la guerra en el Oriente Medio.

De cara a las reuniones que se realizarán este jueves en el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, aumentó la probabilidad de subidas de los tipos de interés en respuesta al aumento de los precios energéticos y los temores de inflación.

Los líderes de la Unión Europea también tienen en agenda discutir opciones para responder a la crisis.

El promedio nacional de los precios de la gasolina para este jueves en EE.UU. era de $3.884, según los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

El promedio el miércoles era $3.842 versus el $3.598 de la semana anterior.

Exención de 60 días a las leyes de cabotaje (Ley Jones)

Como una de las medidas para tratar de controlar la subida en precios, el presidente Donald Trump confirmó ayer la exención de 60 días de la Ley Jones o Ley de la Marina Mercante de 1920.

Dicha ley limita el transporte de embarcaciones con productos como combustible al establecer que las mercancías que se transporten entre puertos estadounidenses y territorios como Puerto Rico debe hacerse en buques construidos, abanderados y tripulados en EE.UU.

La lógica detrás del estatuto era proteger la industria naviera estadounidense y reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, varios sectores opuestos a la aplicación de la ley entienden que tiene el efecto colateral de incrementar los precios de diversos productos, ya que no promueve la competencia e implica el aumento en costos operacionales y de flete. Lo anterior, según expertos, ha estado afectando significativamente por años a jurisdicciones como Puerto Rico que dependen en más del 80% de las importaciones de productos que no se limitan a los derivados del petróleo.

La dispensa de la Administración Trump venía mencionándose desde la semana pasada.

El presidente de EE.UU. dijo ayer que Israel atacó a South Pars movido por la ira y que no se le informó a Washington D.C. de la movida.

“Israel, movido por la ira ante lo sucedido en Oriente Medio, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas South Pars, en Irán. Ha sido alcanzada una sección relativamente pequeña del conjunto. EE.UU. no tenía conocimiento alguno sobre este ataque en particular, y el país de Qatar no estuvo, de ninguna manera ni bajo ninguna forma, involucrado en el mismo; tampoco tenía la menor idea de que fuera a ocurrir”, indicó el mandatario desde su cuenta en la red Truth Social.

“Lamentablemente, Irán desconocía este hecho —así como cualquier otro dato pertinente relacionado con el ataque a South Pars— y, de manera injustificada e iniqua, atacó una parte de las instalaciones de gas natural licuado (GNL) de Qatar. ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES en relación con este yacimiento de South Pars, de suma importancia y valor, a menos que Irán cometa la imprudencia de atacar a un actor totalmente inocente —en este caso, Qatar—; circunstancia ante la cual los Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, procederán a destruir masivamente la totalidad del yacimiento de gas South Pars, desplegando una fuerza y una potencia que Irán jamás haya visto ni presenciado con anterioridad”, continuó Trump.

El Presidente anticipó que, si las instalaciones de gas natural en Qatar vuelven a ser atacadas, autorizaría otro bombardeo como el de South Pars en Irán.

“No deseo autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las repercusiones a largo plazo que ello tendría para el futuro de Irán; no obstante, si las instalaciones de GNL de Qatar vuelven a ser objeto de ataque, no dudaré en hacerlo”, concluyó.

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