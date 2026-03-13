Efecto económico en cadena de la guerra en Irán afectaría desproporcionadamente a Puerto Rico, según expertos

NUEVA YORK – La dependencia a los combustibles fósiles y a las importaciones sumado al impacto de las leyes de cabotaje que incrementan los precios por transporte colocan a Puerto Rico en una posición más vulnerable ante los aumentos en el costo de la gasolina y otros productos derivados del petróleo debido a la guerra en Irán.

Dos profesores puertorriqueños consultados por El Diario coincidieron en que el efecto económico en cadena para la isla del conflicto entre Estados Unidos y Oriente Medio sería significativo y podría perjudicar desproporcionadamente el bolsillo de los boricuas.

El economista José Caraballo Cueto resaltó que el hecho de que el archipiélago dependa tanto de combustibles fósiles, por ejemplo, para energía eléctrica, hace que sus residentes estén más propensos a los vaivenes del mercado.

“Hace a Puerto Rico más vulnerable a que cambios en el costo del petróleo se traduzcan en costos para el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, aquí se pasó una ley para acelerar la transición a la energía renovable (Ley 17 de 2019) y eso se ha dado al traste con las políticas de la Administración Trump, y también con políticas y decisiones que se han tomado por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en términos de la quiebra y del gobierno local, a su vez, así que nos hemos vuelto más dependientes del combustible fósil, particularmente del diésel, para generar energía eléctrica”, expuso el catedrático de la escuela graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Jorge Schmidt Nieto, catedrático de Ciencias Políticas de la UPR, afirmó que el efecto en esa dirección ya se está viendo en Puerto Rico.

“Ya impactó, porque ya el precio de la gasolina ha subido considerablemente y continúa subiendo. Igual, el precio de la energía, de la luz eléctrica, porque aquí la energía eléctrica se produce mayormente por quema de combustible, de petróleo y de gas natural, así que ya el efecto lo estamos viendo”, declaró Schmidt Nieto.

Caraballo Cueto añadió que, aunque es muy temprano para hacer estimaciones sobre cuánto más pudiera aumentar el costo de productos como la gasolina, dependerá de cómo evolucione el conflicto o por cuánto tiempo se extienda.

“Cuando empezó la guerra de Rusia en Ucrania, el costo del petróleo se disparó también. El costo de la gasolina llegó a estar sobre $1 dólar el litro. En EE.UU., el costo del galón llegó a estar a $6. Hubo mucha gente molesta, pero luego eso se normalizó. El mejor escenario sería que fuera temporero. Sin embargo, si la guerra se extiende por un tiempo prolongado y se interrumpen las exportaciones de petróleo de Medio Oriente hacia Occidente, ahí es que entonces se van a ver ciertos efectos, pero ya hay compañías que han estado subiendo sus costos. Igualmente, aquí hay garajes de gasolina que aumentaron el precio del litro de gasolina, aún con inventario viejo”, analizó el experto.

El académico argumentó que no le consta que el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) tenga controlado los márgenes de ganancias sobre productos.

“No sé en qué estatus está esto en la actualidad, pero las empresas por su cuenta quieren aumentar los precios. Ahora mismo, no hay una ley que se los prohíba. Yo creo que ahí lo que están haciendo es aprovechando el poder que puedan tener en el mercado. Si tienen poca competencia, pues pueden utilizar este tipo de escenario para subir sus precios y el consumidor está cautivo o no tiene muchas opciones”, alertó.

Como medida para fiscalizar el control de precios en productos esenciales, DACO puede emitir órdenes para congelar márgenes de ganancia.

Este viernes, DACO informó mediante una actualización en su cuenta de Facebook que seguían vigilantes “para que los precios (de la gasolina) reflejen los costos reales y se cumpla con el reglamento”.

A través de la publicación se añadió que, aunque la agencia no fija los precios, está fiscalizando que estén dentro del margen permitido.

La realidad es que la dependencia de Puerto Rico a derivados del petróleo no se limita a la gasolina, señaló Caraballo Cueto.

“El petróleo es un insumo para más de 1,000 derivados, entre estos está el aceite, el diésel, que es el combustible que usan los camiones y mucha maquinaria; y lo usan también para producir energía eléctrica en Puerto Rico…la gasolina, que eso es lo más obvio. El plástico que se utiliza para empacar muchas de las cosas que utilizamos diariamente…pintura, entre muchos otros derivados, de forma tal que, cuando aumenta el precio del petróleo, se siente en una gama de bienes e incluso en servicios también, porque aumentan los costos operacionales de una empresa de servicios en términos de la energía eléctrica, en términos del costo del transporte, pues también tienden a subir sus precios y esa es la peligrosidad en términos del costo de vida con esta situación en Medio Oriente”, enumeró el investigador.

Ley de Cabotaje y las importaciones a Puerto Rico

Puerto Rico importa más del 80% de los productos que se consumen.

En ese contexto, Schmidt Nieto estimó que el precio de todas las importaciones que llegan al territorio podría aumentar como resultado del conflicto bélico.

“El petróleo lo pensamos como combustible, pero también se usa como materia prima para hacer plásticos y otra serie de productos de uso diario y de uso industrial. Es una cadena. En la medida en que eso escasea y aumenta el costo, todos los costos de producción aumentan. Por tanto, todas las importaciones que lleguen a Puerto Rico tienen el potencial de aumentar también el precio en última instancia a los productores, detallistas y al final a los consumidores”, anticipó Schmidt Nieto.

A esto se suma el peso que añade a la cadena de suministros la Ley Jones de 1920 o Ley de la Marina Mercante, que exige que las mercancías que se envían entre puertos estadounidenses se transporten en buques construidos, abanderados y tripulados en EE.UU.

En el caso de Puerto Rico, territorio estadounidense, a dicha ley se le ha atribuido parte del incremento en el costo de vida debido a la subida en las tarifas de transporte y operacionales.

La también llamada Ley de Cabotaje hace referencia al comercio entre puertos estadounidenses, no a embarcaciones extranjeras que llegan de otros países.

“La mayor parte de lo que se consume en Puerto Rico, ya sea comida, manufactura, todo es importado. Viene por barco de Florida y esos barcos consumen combustible y ese combustible se encarece, por lo tanto, los costos se lo van a pasar al consumidor, lo que tiene un efecto inflacionario a través de todo el espectro económico. Tal vez se sienta un poco más tarde que el efecto de la gasolina, pero se va a sentir también, y ya Puerto Rico tiene un problema serio del alto costo de los alimentos”, reiteró el también exdirector del Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) en Mayagüez.

“¿Es correcto decir o concluir que el impacto de esta guerra en términos de los precios y la economía pudiera afectar más el bolsillo del consumidor que, por ejemplo, la de Rusia en Ucrania?”, indagó El Diario.

“Sí, se puede llegar a esa conclusión, porque es que desde Medio Oriente hay mayor tráfico de petróleo, y en aquella ocasión se buscó un acuerdo para permitir ciertas exportaciones a Ucrania desde Rusia para no afectar los suministros globales. Yo no creo que ese acuerdo en la actualidad sea viable. Yo creo que lo único que pudiese detener una escalada de precios es que EE.UU. diga: ‘Voy a retirarme, hasta aquí llegué en esta guerra’. Puede ser que Israel continúe solo por un tiempo contra Irán y eventualmente pues se disipe, pero si esto continúa seis meses, un año, lo vamos a sentir gravemente en nuestro bolsillo”, respondió Caraballo Cueto.

Activación de soldados a Oriente Medio

Otro de los efectos del conflicto es la potencial activación de soldados puertorriqueños a Oriente Medio.

“En Puerto Rico hay muchos jóvenes que están en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, algunos están activos, algunos en el Golfo Pérsico, otras están en reserva, pero están en la lista para que los puedan llamar. Siempre que hay un conflicto militar de EE.UU., en Puerto Rico, la población se pone en alerta, porque sabe que hay una posibilidad grande de que sus muchachos y muchachas vayan al frente”, indicó Schmidt Nieto.

El especialista añadió que lo anterior va de la mano con la atención que adquirió Puerto Rico como punto estratégico militar para la seguridad nacional en el contexto de la captura de Nicolás Maduro por las autoridades estadounidenses en Venezuela.

“Puerto Rico ha recobrado una importancia estratégica militar desde que el presidente Trump puso nuevamente el foco en América Latina, particularmente en el Caribe y en Venezuela. Se reactivó la base Roosevelt Roads; ha aumentado el número de fuerzas armadas en Puerto Rico y de equipo…”, enumeró el politólogo, al tiempo que resaltó que la presencia militar en la isla no se ha reducido tras el operativo en Venezuela.

En ese sentido, Schmidt Nieto planteó que no es “seguro” pensar que Puerto Rico no podría estar expuesto a un ataque de Irán, por lo que hay que considerar todos los escenarios.

“Es temerario e imprudente no considerar las posibilidades, porque así es que se dan las sorpresas. Los ataques cibernéticos o terroristas se dan en los momentos y, sobre todo, en los lugares menos esperado, porque el elemento sorpresa es fundamental”, afirmó.

“Puerto Rico está en la lista de los blancos potenciales de los enemigos de EE.UU. En este momento, no se me ocurre que estamos en el tope de las prioridades de esa lista, pero no cabe duda que estamos en esa lista, sobre todo, si después fijan la mirada en Cuba que entonces regresa el foco al Caribe. Pero, cualquier daño que le puedan hacer a territorio estadounidense para sus enemigos, es posible. Yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico debe, no alarmarse, pero debe prepararse para todos los escenarios posibles y para el peor, porque nunca sobra prepararse para estas cosas, y, lamentablemente, no es un tema del que se hable a nivel de nuestro Gobierno en lo absoluto”, continuó el profesor.

Schmidt Nieto también señaló los efectos psicológicos en la población de guerras como estas.

“El nerviosismo de la población. Uno se sorprende de muchas personas que cuando pasan estas cosas se preocupan mucho. A mí me preguntan muchas personas; lo toman personal y algunas sufren de ansiedad porque les parece que viene una tercera guerra mundial. Si EE.UU. está involucrado, nosotros también. Uno se sorprende del efecto que tiene en el plano personal para muchas personas que parecería que no tienen ninguna relación con lo que está sucediendo, pero les impacta. Eso yo lo he vivido personalmente porque me preguntan, me escriben con tono de preocupación genuina personal”, contó.

Los académicos coincidieron en que el fin principal de la intervención ordenada por la Administración Trump en Irán es controlar la industria petrolera.

“El petróleo es una de las razones principales. Está claro, porque regímenes malos hay en varios países y tenemos aquí el caso de Haití, por ejemplo, que está siendo controlado por gangas (organizaciones delictivas) que tienen aterrada a la población, pero ciertamente ahí no hay petróleo, así que no ha habido ninguna intervención”, comparó Caraballo Cueto.

Schmidt Nieto cuestionó la falta de consistencia en el mensaje de Trump y su equipo sobre las razones de los ataques a la República Islámica.

“Es una narrativa inconsistente y por eso es que no han convencido a la ciudadanía, contrario a lo que pasó cuando George Bush invadió Irak que tuvo un mensaje sencillo: hay armas de destrucción masiva y esas atentan contra nuestra seguridad nacional; aunque después resultara que no era cierto, pero en aquel momento convenció a la ciudadanía y al propio Congreso que casi unánimemente apoyó esa guerra. En este caso, esa incoherencia que señalas ha sido el problema y demuestra que no hay un objetivo claro de parte de Trump relativo a Irán. El objetivo que sí parece ser que han dejado saber va más allá de Irán, es tener control de los combustibles alrededor del mundo; Venezuela, Irán. Estrangular las fuentes de petróleo y combustible de China y de materia prima para la producción de los plásticos y manufactura, así que el objeto detrás de todo esto parece ser hacerle daño a China y provocarle un retroceso en su expansión económica”, abundó.

Las elecciones de medio término

Los estudiosos también están de acuerdo en que la movida de la Administración puede afectar los intereses electorales de Trump y los republicanos de cara a los comicios de medio término del próximo 3 de noviembre.

“Puede tener un efecto negativo sobre las elecciones congresionales del 2026 (medio término) si muchos ciudadanos perciben que sus congresistas no han enfrentado al Presidente, aunque sean del mismo partido, pero que no han defendido sus principios, particularmente, viendo las encuestas de opinión, que demuestran que el público estadounidense no favorece esta guerra; inclusive, encuestas de medios como Fox News los ponen como máximo 50%. Todas las encuestas demuestran que la opinión pública no favorece la guerra y en la medida que sigan llegando, que ya Trump dijo que va a suceder, que sigan llegando los ataúdes de los soldados fallecidos, eso empeora todavía más la opinión pública sobre este tema”, destacó Schmidt Nieto.

Caraballo Cueto consideró que el panorama se complica para los republicanos en vista de que una de las principales promesas de campaña de Trump fue reducir el costo de vida y la inflación.

“Yo creo que, desde la perspectiva de EE.UU., la presión más grande que tiene Trump son las elecciones de medio término que están próximas a venir, y él prometió que iba a bajar el costo de la gasolina, y eso no es lo que se está viendo reflejado en la actualidad”, indicó el educador.

“Al estadounidense promedio, hay tres precios que le preocupan, el de la carne de res, porque esa es parte de la comida tradicional…; el costo de la cerveza y el del combustible. Si el costo del combustible aumenta, es algo que lo resienten mucho…Ese resentimiento se puede convertir en un mensaje a nivel político en estas elecciones, así que eso es algo de lo que nos puede dar esperanza de que EE.UU. pueda decir que se va a retirar porque no le conviene políticamente”, puntualizó.

El hecho de que la opinión de líderes europeos esté dividida con respecto a la necesidad de esta guerra también es un factor que no favorece a Trump, según Schmidt Nieto.

“No hay unanimidad en Europa, en la Unión Europea, sobre este tema. Primero, me parece que no están convencidos de que se justifique un ataque contra Irán. Segundo, ellos pagan gran parte de las consecuencias si se da una migración masiva de Irán o de otras partes de Oriente Medio, van a parar casi siempre a Europa, y, tercero, le temen a la venganza del radicalismo islámico con actos de terrorismo que también ha sucedido anteriormente cuando han pasado eventos como este”, enumeró.

Este viernes, el secretario del Departamento de Defensa de EE.UU, Pete Hegseth, afirmó que no debe haber preocupación por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo y mercancías a través del estrecho de Ormuz, ya que el Gobierno supuestamente tiene un plan para responder al problema que ha elevado el precio del petróleo.

El jueves, su homólogo en el Departamento de Energía, Chris Wright, declaró que las autoridades militares de EE.UU. no estaban listas para escoltar navíos a través del canal y que el proceso podría retrasarse hasta fines de este mes.

El estrecho de Ormuz, que ubica entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, es por donde transita, aproximadamente, el 20% del suministro mundial de petróleo.

El precio del petróleo ronda hoy los $100 dólares por barril.

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