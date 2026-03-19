Campesinos en México prometen boicotear Mundial 2026 “para que no se lleve a cabo”

La organización del Mundial 2026 también genera detractores. En México, un grupo de campesinos prometió boicotear la Copa del Mundo para evitar que se lleve a cabo. ¿La razón? El supuesto incumplimiento de promesas gubernamentales.

Según el reporte de Latinus, el gobierno federal había alcanzado una serie de acuerdos con productores del campo, organizaciones de productores campesinos y de transporte.

Sin embargo, el presunto incumplimiento ha generado que ahora este rubro amenace con boicotear el Mundial en México que inicia el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Campesinos y organizaciones anunciaron que a partir del próximo lunes 23 de marzo iniciarán un segundo paro nacional del campo y advirtieron que podrían extenderlo hasta el inicio del Mundial 2026.

“Si esto no se resuelve, nosotros estaremos en el Mundial, en las carreteras, en los aeropuertos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se lleve a cabo el Mundial”, dijo Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y reseñó Latinus.

¿Por qué quieren boicotear el Mundial 2026?

Las asociaciones de productores y campesinos denunciaron que el Gobierno Federal les incumplió varios acuerdos. Uno de ellos fue el precio por tonelada de granos como maíz y frijol.

También la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y la no detención de importación masiva de alimentos de otros países. Asimismo, tampoco consideran que se ha garantizado la seguridad en las carreteras para los transportistas de carga de alimentos básicos.

Desde el anuncio de México como coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, han sido varias las protestas que se han desarrollado.

A finales de febrero, un grupo de activistas y organizaciones sociales protestaron frente al Zócalo con balones que tenían el rostro del presidente Donald Trump para manifestarse en contra del Mundial 2026.

¿La razón? Consideran que el hecho de que México sea sede del Mundial 2026 ha acelerado la gentrificación y privatización del espacio público en varias zonas del país.



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