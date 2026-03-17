México ve “factible” recibir los partidos de Irán del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país está dispuesto a albergar los partidos de Irán del Mundial de 2026, ante las dificultades del equipo para jugar en Estados Unidos, una posibilidad que la FIFA está analizando, y que considera “factible”.

“Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

🇲🇽🇮🇷 | Claudia Sheinbaum afirma que México mantiene relaciones con todos los países y estudia acoger a la selección iraní para el Mundial.pic.twitter.com/yDF3tZuVcP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que la Federación de Fútbol de Irán iniciara negociaciones para trasladar a territorio mexicano los partidos del grupo G del torneo, debido a problemas con la emisión de visas y el apoyo logístico por parte del Gobierno estadounidense.

Irán forma parte del grupo G del Mundial 2026 junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y tiene programados sus encuentros iniciales en ciudades estadounidenses como Inglewood (California) y Seattle (Washington).

Irán solicitó a FIFA el cambio de partidos a México

De acuerdo con la embajada iraní en México, las autoridades deportivas de ese país han solicitado la intervención de la FIFA para garantizar su participación en la Copa del Mundo, proponiendo a México como sede alternativa.

“México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, afirmó.

Esta opción surge luego de que Donald Trump, declaró que la selección iraní es “bienvenida” al Mundial, pero sugirió que no participe “por su propia seguridad”, tras el agravamiento del conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, autoridades iraníes han advertido que no existen condiciones para competir en Estados Unidos, tras la escalada militar en la región y las restricciones administrativas que, según denuncian, enfrenta su selección.

Sigue leyendo:

Youtube y FIFA llegan a acuerdo para derechos y transmisión del Mundial 2026

Irán está negociando para llevar partidos de Mundial 2026 a México