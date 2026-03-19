Costos de Medicare podrían duplicarse si tus ingresos superan este límite

Muchos jubilados en Estados Unidos se enfrentan a un aumento inesperado en sus costos de salud al inscribirse en Medicare, debido a un recargo que depende directamente de sus ingresos pasados.

Este ajuste puede elevar considerablemente las primas mensuales, incluso si los ingresos actuales ya han disminuido.

El recargo que toma por sorpresa a jubilados

El incremento se conoce como IRMAA (Ingreso Relacionado con el Ajuste Mensual), un cargo adicional que se aplica a beneficiarios con ingresos altos.

Para 2026, la prima estándar de Medicare Parte B es de $202.90 al mes. Sin embargo, quienes superen ciertos niveles de ingreso pueden pagar hasta $689.90 mensuales.

Esto significa que el costo anual puede pasar de aproximadamente $2,435 a $8,279 por persona, más del triple del monto base.

Límites de ingresos que activan el aumento

El recargo comienza cuando el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera:

–$109,000 para personas solteras

–$218,000 para parejas que presentan declaración conjunta

A partir de ahí, los costos aumentan por niveles. Por ejemplo:

–Entre $109,001 y $137,000: $284.10 al mes

–Entre $137,001 y $171,000: $405.80 al mes

–Entre $171,001 y $205,000: $527.50 al mes

–Más de $500,000: hasta $689.90 al mes

Además, en niveles más altos se suman recargos adicionales para la cobertura de medicamentos (Parte D), que pueden ir de $14.50 hasta $91.00 mensuales.

Cómo afecta a parejas

En el caso de matrimonios, ambos cónyuges pagan el recargo individualmente.

Por ejemplo, una pareja con ingresos combinados de $220,000 pagaría $284.10 cada uno al mes, lo que equivale a $6,818.40 al año solo en primas de la Parte B.

Un detalle clave: el retraso de dos años

Uno de los factores más confusos es que Medicare calcula estos costos basándose en los ingresos reportados dos años antes.

Es decir, las primas de 2026 se determinan con la declaración de impuestos de 2024.

Esto provoca que muchas personas que ya redujeron sus ingresos al jubilarse sigan pagando tarifas elevadas basadas en sus años de mayores ganancias.

Qué ingresos se toman en cuenta

Para calcular el MAGI, se consideran diversas fuentes de ingresos, como:

–Sueldos y trabajo independiente

–Retiros de cuentas de jubilación como IRA o 401(k)

–Ganancias por inversiones o venta de activos

–Pensiones e ingresos por renta

–Beneficios del Seguro Social sujetos a impuestos

–Intereses, incluso los exentos de impuestos

Incluso una ganancia puntual elevada o una conversión a Roth puede activar el recargo para todo el año.

Otro impacto: trabajar durante la jubilación

Quienes reciben Seguro Social antes de la edad plena de retiro y continúan trabajando también pueden ver reducidos sus beneficios.

En 2026, se descuentan $1 por cada $2 ganados por encima de $24,480 anuales. Si la persona alcanza la edad plena ese mismo año, el límite sube a $65,160 y la reducción es de $1 por cada $3 adicionales.

Aunque estos montos retenidos no se pierden permanentemente, pueden afectar el flujo de efectivo mensual.

Un sistema que requiere planeación

Este esquema ha generado sorpresa entre jubilados que no anticipaban el aumento en sus gastos médicos.

La combinación de ingresos pasados, reglas fiscales y recargos hace que una planificación financiera adecuada sea clave para evitar costos elevados en Medicare.

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