Proponen ley que daría hasta $2,800 al año en reducción de impuestos a millones de trabajadores

Una nueva propuesta legislativa en Estados Unidos busca aliviar la presión económica de millones de trabajadores mediante recortes fiscales que podrían representar ahorros de hasta $2,800 al año.

El plan surge en un contexto de aumento en el costo de vida, donde gastos como vivienda, alimentos y transporte continúan afectando los ingresos de las familias.

¿En qué consiste la propuesta?

La iniciativa, llamada Working Americans’ Tax Cut Act, fue presentada por el representante demócrata Don Beyer, de Virginia.

El objetivo principal es reducir o eliminar el impuesto federal sobre la renta para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

De aprobarse, las personas que ganen menos de $46,000 al año –considerado el costo de vida promedio para un adulto soltero sin hijos– no pagarían impuestos federales sobre la renta.

Para quienes tengan ingresos entre $46,000 y $80,500, se plantea una nueva exención basada en el costo de vida, lo que reduciría la tasa efectiva de impuestos y permitiría liberar más dinero para gastos cotidianos.

¿Quiénes se beneficiarían?

Según los promotores de la ley, el beneficio alcanzaría a millones de trabajadores, incluyendo enfermeras, maestros, socorristas y empleados del sector servicios, cuyos salarios no han crecido al mismo ritmo que la inflación.

Como ejemplo, una persona soltera con ingresos de $50,000 podría recibir un alivio fiscal cercano a $2,800 anuales.

El monto exacto variaría dependiendo del nivel de ingresos y la situación familiar, con ajustes proporcionales para jefes de hogar y parejas casadas.

Cómo se financiaría

El proyecto contempla financiar estos recortes mediante un impuesto adicional escalonado para quienes ganan más de $1 millón al año.

Beyer argumentó que el sistema fiscal actual favorece de manera desproporcionada a los ingresos más altos.

“Durante décadas, nuestro sistema tributario ha estado inclinado para beneficiar a los estadounidenses más ricos, especialmente a quienes ganan millones de dólares al año a través de inversiones y ganancias de capital”, afirmó.

“Nuestro proyecto restauraría el equilibrio y la equidad al pedir a los más ricos que contribuyan más mediante un impuesto adicional sobre ingresos superiores a un millón de dólares. Esos recursos permitirán brindar un alivio fiscal significativo a los trabajadores que luchan por cubrir necesidades básicas como alimentos, renta, cuidado infantil y gasolina”.

Opiniones divididas

El senador demócrata Chris Van Hollen respaldó la iniciativa al señalar que muchos trabajadores apenas logran cubrir sus gastos.

“Demasiados estadounidenses trabajan duro por su salario, pero aun así tienen dificultades para llegar a fin de mes. Quienes apenas ganan lo suficiente para cubrir sus gastos básicos no deberían tener que pagar impuestos federales sobre la renta”, expresó.

Por su parte, el analista Kevin Thompson advirtió que la propuesta también podría generar ajustes en la planificación fiscal.

“Desde un punto de vista político, es fácil de vender. Muestra alineación con la clase trabajadora. Pero en la práctica, incentiva a los expertos fiscales a hacer lo que mejor saben: encontrar formas de reorganizar los ingresos para reducir la carga tributaria. El capital no desaparece, solo se mueve”.

El experto Alex Beene también señaló obstáculos para su aprobación.

“Propuestas de este tipo han fracasado anteriormente, principalmente por la composición actual del Congreso y la resistencia a aumentar impuestos a cualquier nivel de ingresos”.

Un futuro incierto

Aunque el proyecto ya fue presentado en la Cámara de Representantes y cuenta con una versión paralela en el Senado, enfrenta un camino complicado en un Congreso dividido.

La propuesta ha recibido apoyo de sindicatos y grupos progresistas, pero también se anticipa oposición, especialmente por el impuesto dirigido a los contribuyentes de mayores ingresos.

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