Crisis en seguridad escolar: NYPD pierde agentes y crecen las filas para entrar a clases

La seguridad en las escuelas públicas de Nueva York enfrenta un momento crítico. El Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) está perdiendo, en promedio, 37 agentes de seguridad escolar cada mes, una tendencia que comienza a generar impactos visibles en la rutina diaria de miles de estudiantes.

Así lo confirmó la comisionada Jessica Tisch, quien, de acuerdo a PIX11 News, reconoció que la agencia atraviesa dificultades para contratar nuevo personal y cubrir vacantes clave en el sistema educativo más grande de Estados Unidos.

Actualmente, el presupuesto de la ciudad contempla 4,065 agentes de seguridad escolar, quienes son empleados civiles del NYPD. Sin embargo, hay 476 puestos sin cubrir, lo que representa una tasa de vacantes del 12%, muy por encima del promedio general del gobierno municipal, que se sitúa en poco menos del 5%, según datos oficiales.

Filas largas y retrasos: el impacto directo en estudiantes

Las consecuencias de esta escasez ya se sienten en múltiples escuelas de la ciudad. De acuerdo con Oswald Feliz, presidente del Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal, la falta de personal ha generado largas filas en los accesos escolares, afectando la puntualidad de los alumnos.

“He recibido muchos videos de padres, estudiantes y directores que muestran filas largas alrededor de las escuelas, porque no hay suficientes agentes para operar los equipos de escaneo”, señaló el funcionario.

En muchos casos, los estudiantes deben esperar varios minutos, e incluso más, antes de ingresar a los edificios, lo que provoca retrasos en el inicio de clases y altera el desarrollo normal de la jornada escolar. Este problema afecta especialmente a escuelas con detectores de metales, donde la presencia de agentes es indispensable para mantener el flujo de ingreso.

Los estudiantes que acuden a escuelas donde hay detector de metales suelen ver afectada su jornada escolar, ya que, ante la falta de elementos de la policía, tardan en ingresar a clases. (Foto: Mike Groll/AP)

Paradójicamente, esta crisis de personal ocurre en un contexto donde los indicadores de seguridad han mejorado. Según la comisionada Tisch, los delitos graves en escuelas de NYC han disminuido más de un 9%, mientras que los arrestos han caído más de un 10%.

Las autoridades atribuyen estos resultados a una reestructuración interna que priorizó el despliegue de agentes dentro de las escuelas, reduciendo su participación en tareas administrativas. Sin embargo, esta misma estrategia ha incrementado la presión sobre una fuerza laboral ya reducida.

El desafío ahora es sostener estos avances en seguridad sin comprometer la operatividad diaria ni la experiencia educativa de los alumnos.

Nuevas estrategias: reclutamiento joven y controversia

Ante la falta de personal, el NYPD ha impulsado nuevas iniciativas para atraer y retener trabajadores. Una de las principales es la creación del puesto de “asistente de agente de seguridad escolar”, una posición dirigida a jóvenes desde los 18 años, según Chalkbeat.

La iniciativa busca crear una vía de ingreso progresiva: los asistentes trabajan principalmente en escuelas primarias y, al cumplir 21 años, pueden convertirse en agentes de seguridad escolar plenos. Según la primera subcomisionada Tania Kinsella, este modelo pretende fortalecer la retención y ofrecer una carrera dentro del sistema.

“El programa permite que los jóvenes se integren temprano y tengan una trayectoria clara hacia convertirse en agentes”, explicó Kinsella.

No obstante, la medida ha generado críticas por parte de organizaciones comunitarias y defensores de la educación. En una carta dirigida al entonces alcalde Eric Adams, más de una docena de grupos cuestionaron el enfoque del programa.

Los firmantes argumentan que este tipo de empleos podrían exponer a jóvenes a entornos laborales de alto estrés, con salarios bajos y sin la preparación adecuada. Además, advierten que la medida podría contribuir a una mayor “criminalización” del entorno escolar, en lugar de promover enfoques educativos y de bienestar.

Un sistema con raíces históricas y desafíos modernos

La presencia de agentes de seguridad en las escuelas de Nueva York no es nueva. Este modelo se remonta a la década de 1950 y ha evolucionado con el tiempo en respuesta a cambios sociales, políticos y de seguridad.

Hoy, sin embargo, el sistema enfrenta un dilema complejo: cómo equilibrar la necesidad de mantener entornos seguros con la creciente preocupación sobre el impacto de la vigilancia en la experiencia educativa de los estudiantes.

Mientras las autoridades buscan soluciones para llenar las vacantes y modernizar el sistema, padres, educadores y líderes comunitarios continúan debatiendo cuál es el enfoque más adecuado para garantizar tanto la seguridad como el bienestar de los jóvenes.

En medio de este panorama, lo que parece claro es que la falta de agentes ya no es solo un problema administrativo, sino una realidad que afecta directamente la vida cotidiana en las escuelas de NYC. Y, de no resolverse pronto, podría profundizar tensiones en uno de los pilares más sensibles de la ciudad: la educación pública.

Sigue leyendo:

* Comisionada de NYPD defiende su estrategia de vigilancia policial y descarta cualquier recorte a horas extras de los oficiales

* NYC pagó más de $117 millones para resolver demandas por mala conducta policial en 2025; casi $800 millones desde 2019

* NYPD refuerza el patrullaje en la ciudad de Nueva York ante temor a represalias de Irán