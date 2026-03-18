Comisionada de NYPD defiende su estrategia de vigilancia policial y descarta cualquier recorte a horas extras de los oficiales

La comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, trazó este miércoles una línea roja muy fuerte entre las críticas de algunos demócratas del ala progresista del Concejo y otros líderes electos de la Gran Manzana, que en medio de las discusiones presupuestarias del año fiscal 2027, siguen insistiendo en recortar las horas extras a los oficiales policiales, cuyo monto total alcanzó los $1,100 millones en 2025.

Esta sesión se realiza cuando nuevamente en la Gran Manzana, se amplifican las voces que exigen quitar fondos a la policía, para reducir lo que consideran el regreso de la sobrevigilancia comunitaria, para usar esos recursos en programas sociales de prevención del crimen, una idea cuya principal voz cantante la lidera el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams y un grupo de concejales.

Y además cuando sectores del ecosistema socialista de la Gran Manzana, afines al alcalde Zohran Mandani, cuestionan la presencia de Tisch en el cargo, por considerar que es una “estratega tradicional” que supuestamente persigue a los pobres.

En este escenario, la funcionaria se defendió como “gata boca arriba” fundamentada en indicadores estadísticos que reflejan el desempeño de la Uniformada, desde que asumió la dirección de la institución a finales de 2024.

En su intervención, precisó que dicha gestión no ha representado, bajo ninguna circunstancia, un retorno a las prácticas de abuso policial registradas en períodos anteriores.

Tisch fue tajante en advertir al Concejo Municipal en la sesión de revisión presupuestaria de este departamento, que no está en sus planes, ni siquiera pensar, en sacrificar fondos salariales de los oficiales, para la creación del Departamento de Seguridad Ciudadana, una de las ideas de campaña del alcalde Mamdani para atender llamadas relacionadas con la salud mental en la Gran Manzana.

“Nuestro compromiso en este sentido es crear nuevas formas de monitorear las horas extras para garantizar un proceso eficiente y garantizar que estos fondos sean utilizados lo más eficiente posible”, indicó la funcionaria.

Vuelve la controversia

Dentro de los críticos acérrimos al financiamiento y a la dirección que recibe NYPD se encuentra el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams quien sigue instado a NYPD a replantear algunas de sus estrategias y a convertir la aplicación de la ley en el “último recurso, y no en el primero”.

En relación con las horas extras policiales criticó que no solo drena recursos que podrían invertirse en vivienda, servicios de salud mental, oportunidades de empleo, intervención en crisis y la educación, sino que también perjudica la retención de los agentes, para una institución que enfrenta dificultades en materia de reclutamiento y retención de personal.

Entretanto, oficiales policiales consultados por El Diario opinan que temen que regrese la retórica extremista anti policial que condujo reformas que causaron entre 2019 y 2020 una caída de la moral policial.

“Lo que hemos visto es que las comunidades quieren más presencia policial. Es cierto que hay muchos oficiales doblados por tantas horas extras, pero justamente la satanización de ciertos políticos a la policía, es la causa por la cual las nuevas generaciones no quieren ser policía. No olvidemos los problemas de inseguridad que trajo a nuestra ciudad esa visión extremista. Nos estamos recuperando. No queremos retroceder“, comentó un oficial de origen hispano quien prefirió mantener su nombre en reserva.

“Hay una reducción”

Ante los cuestionamientos por los elevados montos de las horas extras policiales, Tisch expuso ante la cámara municipal, que como producto de sus planes de eficiencia presupuestaria el año pasado se logró una reducción de $144 millones en pagos de horas extras en comparación con el 2024, lo cual significó una reducción del 12.4%.

El argumento más repetitivo de la comparecencia de la líder del cuerpo policial más grande del país, es que gracias a las inversiones en acciones de precisión policial en los últimos meses, delitos como los robos a tiendas, las balaceras, violencia doméstica y en las zonas escolares y los crímenes en los trenes, siguen estando en sus mínimos históricos, inclusive desde antes de la pandemia.

Citó como un ejemplo ilustrador la forma en que la calidad de vida de los residentes de El Bronx, el condado más violento de la Gran Manzana, sigue mejorando por las inversiones de precisión policial, de acuerdo con su criterio.

“Nuestros oficiales se acercan a las comunidades para apoyarlas, no para perseguirlas. El mejor ejemplo es lo que pasa en El Bronx en donde los crímenes más graves han visto una disminución del 10% en este último año”, refirió.

Mismo presupuesto, más retos

Del anteproyecto de presupuesto de $127,000 millones para el año fiscal presentado por el alcalde Mamdani, $6,7 mil millones son destinados a financiar todas las operaciones de la Uniformada, lo cual no incluye ningún aumento considerable si se compara con el ejercicio fiscal anterior.

Pero en los meses por venir hay una diferencia, subrayó Tisch: estamos en un año clave en donde se avecinan eventos extraordinarios como el Mundial de Fútbol, los 25 años del aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Y en donde se requiere afinar estrategias antiterroristas ante la crisis bélica del Medio Oriente, más aún cuando los crímenes de odio contra la comunidad judía siguen en aumento.

Sin embargo, como destacó la máxima líder de NYPD, el 91% de ese presupuesto va dirigido a cubrir costos regulares de personal y el remanente se proyecta para cubrir inversiones de tecnología, equipos y herramientas técnicas para aumentar la seguridad.

La amenaza de recortes federales

Asimismo, la comisionada de NYPD informó al Concejo que la administración Trump recortó decenas de millones de dólares en fondos para la lucha contra el terrorismo destinados al NYPD, aunque aclaró que en lo inmediato no traerá consecuencias para monitorear las actividades de grupos extremistas.

Se proyecta que las subvenciones de seguridad nacional para la Gran Manzana sufran un recorte de 36 millones de dólares, lo que representa una reducción del 40% en comparación con hace dos años. También se eliminaron otros 6 millones de dólares correspondientes a fondos para la seguridad portuaria.

“Esto constituye una amenaza directa a la capacidad del NYPD para mantener y reforzar las operaciones críticas de inteligencia y antiterrorismo en la ciudad de Nueva York, el objetivo terrorista más visible de los Estados Unidos. Si no se aborda, se convertirá en un problema de gran magnitud dentro de dos años. No dejaré de insistir en este asunto hasta que el gobierno federal restituya los fondos“, insistió.

Problemas de personal

37 agentes de seguridad escolar por mes está perdiendo NYPD, lo cual representa uno de los indicadores de los problemas de personal de esta institución, informó la comisionada Tisch ante el Concejo.