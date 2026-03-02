NYPD refuerza el patrullaje en la ciudad de Nueva York ante temor a represalias de Irán

Los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) aumentaron el patrullaje y hacen un llamado a los neoyorquinos a permanecer atentos ante las constantes preocupaciones de seguridad luego del ataque conjunto entre EE.UU. e Israel contra Irán.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), actualmente no existe amenaza, pero los expertos alertan que eso podría cambiar rápidamente.

NYPD y otros funcionarios de gestión de emergencias monitorean de cerca la situación de Oriente Medio y se coordinan con socios federales e internacionales para garantizar que el conflicto no tenga repercusiones en la ciudad. Mientras tanto, los neoyorquinos judíos e iraníes se encuentran en alerta máxima el domingo luego de los ataques en el extranjero.

De acuerdo con el protocolo y por precaución, el NYPD dice que está mejorando las patrullas en sitios sensibles en toda la ciudad, incluidos lugares diplomáticos como las Naciones Unidas o los consulados, así como otros sitios culturales y religiosos en todo Nueva York.

Irán prometió vengar la muerte de su líder supremo mientras los ataques estadounidenses e israelíes celebran su fallecimiento, ABC 7 NY.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habló el mismo sábado condenando la decisión tomada por la administración del presidente Donald Trump y recordando a los neoyorquinos que estarán protegidos.

“Ustedes son parte del tejido social de esta ciudad. Son nuestros estudiantes, nuestros artistas, nuestros pequeños empresarios, nuestros vecinos, nuestros líderes comunitarios. Aquí estarán seguros”, manifestó Mamdani.

Expertos en seguridad como el colaborador de ABC News y exagente del FBI, Richard Frankel, dicen que, pese a las medidas de seguridad reforzadas, todavía podría haber una amenaza.

“Lo único que podría pasar ahora es que estos, ya sea una célula o lobos solitarios, intenten actuar por su cuenta sin ninguna dirección desde el exterior”, expresó Frankel.

“Podría ocurrir en cualquier momento, sin motivo aparente, pero alguien podría fácilmente intentar atacar a Estados Unidos aquí, a través de una de las células, mediante un ciberataque o un lobo solitario”.

Por ahora, los funcionarios instan a la población a mantenerse alerta. Si ve una bolsa desatendida o un comportamiento sospechoso en una multitud, avise a las autoridades.

Además, solicitaron que las personas se mantengan alerta en lugares de gran afluencia o en instituciones estadounidenses emblemáticas, como Wall Street, la biblioteca pública de Nueva York, un centro de transporte público o un museo.

Las redes eléctricas o las instituciones financieras también podrían convertirse en objetivo de un ciberataque.

