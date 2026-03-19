Fallece joven mexicano bajo custodia de ICE en Florida; es la muerte 13 del año

Un joven mexicano de 19 años murió el 16 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, en un caso que se suma a una creciente cifra de fallecimientos de migrantes detenidos en Estados Unidos durante la actual administración.

La agencia federal informó que el adolescente, identificado como Royer Pérez Jiménez, fue hallado inconsciente en el Centro de Detención del Condado de Glades.

Según el comunicado oficial, agentes solicitaron asistencia médica de emergencia y aplicaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

ICE indicó que la causa del fallecimiento continúa bajo investigación, aunque señaló preliminarmente que se trataría de un “supuesto suicidio”. Esta versión ha sido cuestionada en otros casos recientes, como las muertes del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos, también atribuidas inicialmente a esa causa.

El joven había sido detenido el 22 de enero tras ser arrestado por autoridades del condado de Volusia bajo cargos de fraude por suplantación de identidad y resistencia a un agente. Según ICE, durante su proceso de admisión negó tener problemas de salud mental y no manifestó intenciones suicidas.

42 muertes bajo Trump

El deceso de Pérez Jiménez ocurre en un contexto de preocupación creciente. De acuerdo con datos oficiales, se trata de la decimotercera muerte de un migrante bajo custodia en lo que va de 2026 y la número 42 durante la administración de Donald Trump.

Investigadores han advertido además un incremento reciente en estos casos, con una frecuencia cercana a una muerte cada cuatro días en las últimas semanas.

Organizaciones de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union, han denunciado durante años las condiciones en el Centro de Detención del Condado de Glades, señalando presuntos abusos, negligencia médica y tratos inhumanos. Legisladores también han pedido su cierre desde 2021.

Por su parte, ICE afirmó que está “comprometido a garantizar” condiciones seguras para las personas bajo su custodia y confirmó que notificó del fallecimiento al consulado de México.

Mientras tanto, familiares del joven, originarios de una comunidad indígena en Chiapas, difundieron un mensaje en redes sociales solicitando apoyo para repatriar su cuerpo, en medio de la incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte.

Con información de EFE.

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