Fallece migrante tras salir de custodia de ICE en California: familia denuncia negligencia

La familia de Julio César Peña, un migrante de 48 años que murió semanas después de haber sido liberado de un centro de detención de ICE en California, acusa a las autoridades de no haberle brindado la atención médica necesaria durante su custodia. El caso fue reseñado por Noticias Telemundo y Univision.

Peña fue detenido el 8 de diciembre de 2025 por agentes migratorios en Glendale, cuando regresaba de una sesión de diálisis debido a una insuficiencia renal avanzada.

Según relató su esposa, Lidia Romero, la familia advirtió a los funcionarios sobre su delicado estado de salud y la necesidad de medicamentos específicos, pero asegura que estas condiciones no fueron tomadas en cuenta.

De acuerdo con Univision, tras su arresto fue trasladado al centro de detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino. Durante su permanencia allí, su salud se deterioró progresivamente hasta sufrir un derrame cerebral que obligó su traslado a un hospital.

Aún en ese estado, permaneció bajo custodia migratoria.

Romero también afirmó a Noticias Telemundo que su esposo no recibió el tratamiento adecuado mientras estuvo detenido. “El estrés de su detención lo deterioró bastante”, dijo, y agregó que una enfermera le reconoció que no le estaban suministrando medicamentos para las convulsiones porque desconocían que los necesitaba.

Tras varias semanas hospitalizado, las autoridades decidieron liberarlo. Sin embargo, según detalló Univision, Peña se encontraba inconsciente y entubado al momento de su excarcelación, y permaneció así durante varios días bajo el cuidado de su familia.

Murió en su vivienda

El migrante logró recuperar la conciencia por un breve periodo, pero su estado continuó empeorando. Finalmente, el 25 de febrero murió en su vivienda, luego de sufrir un colapso pese a la intervención de paramédicos.

La familia, junto a su equipo legal, sostiene que la falta de atención médica oportuna durante la detención influyó en el desenlace. También cuestionan que, pese a su condición crítica, permaneciera bajo custodia durante semanas.

Noticias Telemundo señala que organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch han documentado deficiencias en la atención médica dentro de centros de detención migratoria, especialmente en pacientes con enfermedades graves.

Asimismo, datos citados por Univision, basados en reportes oficiales y recopilaciones independientes, indican que al menos 30 personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2025, la cifra más alta en más de dos décadas.

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