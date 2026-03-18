Migrantes deportados de EE.UU. dicen que fueron abandonados en México: “Nos tienen tirados en la calle”

Migrantes de distintas nacionalidades que han sido deportados de Estados Unidos denuncian enfrentar condiciones extremas al llegar a México, donde muchos carecen de apoyo, refugio y acceso a servicios básicos, reportó Noticias Telemundo.

Raúl Morales, migrante cubano, relató que fue obligado a trasladarse a México y se siente desprotegido: “A mí se me forzó a venir a este país. A la fuerza me pasaron a este país. Nos tienen tirados aquí en la calle; nos tienen presos en esta ciudad”, explicó.

Alberto Diegues, también cubano, vivió 16 años con residencia permanente en Estados Unidos antes de ser deportado por un problema legal derivado de un accidente en 2003.

Actualmente sobrevive junto a otros migrantes en una plaza pública y denunció la falta de refugios y asistencia. “El mundo en la calle es lo más malo. No hay ningún refugio aquí de nada. Estamos durmiendo en la calle, pidiendo dinero”, afirmó.

Los deportados señalaron que conviven con personas de distintas nacionalidades que han perdido sus pertenencias y documentos, lo que les impide trabajar o acceder a remesas enviadas por familiares.

Darwin Maldonado, migrante hondureño, describió la situación como un abandono total. “Aquí solo nos tiran a la calle y sálvese quien pueda. No hay una estructura de la que uno pueda obtener algo. Y si lo obtienes, es por la gracia de Dios”, expresó.

El reporte de Noticias Telemundo recordó que en 2025 más de 12,900 extranjeros fueron deportados desde Estados Unidos a México, entre ellos cubanos, venezolanos, guatemaltecos y hondureños.

Muchos son trasladados al sur del país y solo reciben un documento que les indica salir de México en 10 días, sin orientación sobre refugio o trámites migratorios.

El migrante venezolano Roberto Betancourt señaló: “No hay ningún tipo de orientación ni información oficial para buscar un resguardo seguro o un canal para poder transitar durante los días que vas a estar acá”.

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