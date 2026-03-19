Futbolista de Gremio sufre escalofriante fractura durante partido del Brasileirao [Video]

El partido del Brasileirao que disputaron Gremio y Vitoria de Guimaraes dejó una imagen absolutamente escalofriante: la lesión del lateral izquierdo del Gremio, Marlon, a quien se le gira una pierna completamente, 90 grados, como si se le hubiera salido del tronco.

Corría el minuto 69 del segundo tiempo cuando ocurrió lo impensable. Marlon, en un esfuerzo por disputar un balón dividido en el sector izquierdo de su propio campo, estiró la pierna para controlar un esférico que se le había alargado ligeramente. En ese instante, chocó con el jugador del Vitória, Caíque.

La fatalidad quiso que el pie derecho de Marlon se quedara completamente trabado en el césped mientras el peso de su propio cuerpo y la inercia del choque lo hacían caer de forma descompuesta.

Las imágenes de la transmisión oficial, calificadas de inmediato como “imágenes fuertes”, mostraron cómo el tobillo del jugador sufrió una torsión violenta de casi 90 grados. La fractura de tibia y peroné fue evidente desde el primer segundo, provocando que los jugadores cercanos se llevaran las manos a la cabeza en señal de horror.

MEU DEUS, que imagem forte essa lesão do lateral Marlon. pic.twitter.com/3JzTctaIXX — Vitória Online (@vitoriaonlinee) March 19, 2026

El árbitro Alex Gomes Stefano detuvo el juego de inmediato al notar la gravedad de la situación. La reacción de Caíque, el jugador involucrado en el choque, fue de una devastación total; el futbolista del Vitória rompió en llanto al ver la pierna de su colega. El cuerpo médico de Gremio solicitó la entrada de la ambulancia al terreno de juego, algo poco común que subrayó la urgencia del caso.

Marlon fue inmovilizado bajo estrictos protocolos y, a pesar del dolor agónico, mostró una entereza admirable al devolver los aplausos de la hinchada mientras era subido a la unidad de emergencia para ser trasladado directamente a un hospital cercano en Porto Alegre.

El Gremio hizo una publicación en X, en donde le mostró el apoyo a su jugador, que estará fuera de las canchas por tiempo desconocido.

JUNTOS! 💙 Somos um time e também uma família de milhões. Estamos contigo, Marlon.



Tu és um líder dentro de campo, profissional exemplar, sempre honrando as três cores como um grande gremista. Boa recuperação, temos certeza de que vais voltar ainda mais forte!



O Grêmio está… pic.twitter.com/dQhLY0UoKf — Grêmio FBPA (@Gremio) March 20, 2026

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