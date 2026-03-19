Definidos los grupos de la Copa Libertadores 2026: Cruces y favoritos

La Conmebol dio la señal de partida para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En una ceremonia celebrada en Paraguay, quedaron conformados los ocho sectores donde 32 equipos buscarán el trofeo más codiciado de América.

El Grupo A presenta al siempre temible Flamengo de Brasil, que compartirá zona con un histórico de la competición, Estudiantes de La Plata. Este duelo entre el “Mengão” y el “Pincha” evoca grandes noches de copa, completando el grupo Cusco de Perú e Independiente Medellín de Colombia.

En el Grupo C, Fluminense defenderá su estatus ante el Bolívar en la altura de La Paz, mientras que el debutante argentino Independiente Rivadavia intentará dar la sorpresa ante el Deportivo La Guaira.

Por su parte, el Grupo D se perfila como uno de los más competitivos de esta fase, con Boca Juniors y Cruzeiro encabezando una zona que cierran la Universidad Católica de Chile y el Barcelona de Guayaquil, garantizando estadios llenos y máxima tensión en cada jornada.

El fútbol paraguayo y colombiano también tendrán frentes de batalla complicados. En el Grupo F, el Palmeiras de Abel Ferreira parte como el gran candidato, teniendo que viajar a Asunción para medirse a Cerro Porteño y a Barranquilla para enfrentar al Junior, en un sector que cierra Sporting Cristal.

Asimismo, el Grupo G ofrece un panorama interesante con la Liga de Quito y Lanús como favoritos, pero bajo la amenaza del Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, equipo que debuta en la máxima cita tras una escalada meteórica en su liga local.

Finalmente, el Grupo H muestra la paridad del fútbol actual con Independiente del Valle, el modelo a seguir en Ecuador, enfrentando a Libertad de Paraguay y a un Rosario Central que siempre se hace fuerte en el Gigante de Arroyito, junto a la Universidad Central de Venezuela.

Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

GRUPO A: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia).

Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco (Perú), Independiente Medellín (Colombia). GRUPO B: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia).

Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia). GRUPO C: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina).

Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina). GRUPO D: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador)

Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador) GRUPO E: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina).

Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina). GRUPO F: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú).

Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú). GRUPO G: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil).

Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil). GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela).

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