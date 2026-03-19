Jefe del Comando Sur niega preparativos para tomar Cuba

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, afirmó ante el Congreso que no existen preparativos militares para una intervención en Cuba, en medio de crecientes tensiones entre ambos países.

Durante su comparecencia, el general descartó que el Ejército esté ensayando o planificando una operación para tomar el control de la isla, luego de que una senadora le preguntara directamente sobre esa posibilidad.

También aseguró no tener conocimiento de iniciativas de la Administración de Donald Trump para respaldar a grupos opositores cubanos en el exilio con el objetivo de derrocar al Gobierno de La Habana.

Donovan precisó, no obstante, que Estados Unidos sí contemplaría el despliegue de tropas en caso de que se produzca una amenaza contra su embajada en la isla o la base naval de Guantánamo, subrayando que cualquier acción tendría como fin “defender a los estadounidenses”.

Sus declaraciones se producen en un contexto de relaciones tensas, marcado por negociaciones discretas entre Washington y La Habana tras el bloqueo energético impuesto por la administración Trump, que ha profundizado la crisis económica en Cuba.

En paralelo, Trump ha elevado el tono en las últimas semanas al afirmar que podría “tomar el control” de la isla, incluso hablando de una posible “toma amistosa”, comentarios que han sido rechazados por el Gobierno cubano.

En ese escenario, también han surgido versiones sobre supuestas condiciones planteadas por Washington en los contactos bilaterales. Según el diario The New York Times, la Casa Blanca habría solicitado la salida del presidente Miguel Díaz-Canel como parte de las conversaciones, aunque sin exigir cambios en el sistema político ni en el papel de la familia Castro, una información que fue desmentida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Comando Sur, con sede en Florida, es el encargado de supervisar las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe.

Con información de EFE.

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