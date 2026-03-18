Seguro Social puede embargar tus pagos de jubilación por estos 3 tipos de deudas

Aunque muchas personas consideran el Seguro Social como un ingreso protegido durante la jubilación, existen situaciones en las que este dinero puede ser reducido para cubrir ciertas deudas. Las leyes federales permiten que parte de estos pagos sea retenida bajo condiciones específicas.

Dependiendo del tipo de deuda, el monto que se descuenta puede variar considerablemente e impactar directamente el ingreso mensual de los beneficiarios.

1. Deudas de impuestos federales

Si una persona tiene impuestos federales pendientes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede retener parte de sus pagos del Seguro Social.

Esto se realiza a través del Federal Payment Levy Program, un sistema que permite descontar dinero de ciertos pagos federales antes de que lleguen al beneficiario.

En el caso de beneficios por jubilación o sobrevivientes, la retención generalmente está limitada al 15% del pago mensual.

Antes de aplicar este descuento, el IRS suele enviar múltiples avisos para dar oportunidad al contribuyente de pagar, negociar o disputar la deuda.

2. Préstamos estudiantiles federales en incumplimiento

Otra causa común de embargo son los préstamos estudiantiles federales que no han sido pagados.

En estos casos, el gobierno utiliza el Treasury Offset Program, que identifica deudas federales pendientes y descuenta el dinero directamente de los pagos.

El monto retenido se calcula con base en el menor de estos tres valores:

–El total de la deuda, incluyendo intereses y recargos

–El 15% del beneficio mensual

–La cantidad que exceda los $750 mensuales

Este sistema busca asegurar que el beneficiario conserve al menos $750 al mes, aunque el impacto en sus finanzas puede ser significativo.

3. Manutención infantil o pensión alimenticia

Las deudas por manutención de hijos o pensión alimenticia también pueden afectar los pagos del Seguro Social si existe una orden judicial.

A diferencia de otros casos, los límites de embargo son mucho más altos.

La ley federal establece que se puede retener hasta el 50% del beneficio si la persona también mantiene a otro cónyuge o hijo.

Si no tiene otras responsabilidades familiares, el porcentaje puede subir hasta el 60%.

Además, si los pagos tienen más de 12 semanas de retraso, se puede añadir un 5% adicional, elevando el embargo hasta un máximo del 65%.

En estos casos, la Administración del Seguro Social está obligada a cumplir con la orden del tribunal, y cualquier disputa debe resolverse ante la corte correspondiente.

Un impacto directo en el ingreso mensual

Aunque estos embargos no aplican a todas las deudas, sí pueden afectar de forma importante a quienes dependen del Seguro Social como su principal fuente de ingresos.

Por ello, especialistas recomiendan mantenerse al día con obligaciones fiscales, educativas y familiares para evitar reducciones que puedan complicar el presupuesto durante la jubilación.

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