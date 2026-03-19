Toluca y América avanzan a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Toluca con goleada y el América con un empate avanzaron a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El Toluca mexicano goleó este miércoles por 4-0 al San Diego FC, de la MLS, para conseguir su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Toluca se impuso con global de 6-3, luego de que en el juego de ida en la que San Diego ganó por 3-2.

Jesús Angulo, con un doblete, el portugués Paulinho y Jesús Gallardo marcaron los tantos de la victoria.

Los Diablos Rojos metieron al rival contra su arco desde el inicio liderados por Paulinho. En el primer tiempo se fueron con un gol y luego sentenciaron la goleada con tres anotaciones en la segunda mitad.

El Toluca esperará al ganador de la serie entre el LA Galaxy y el Mount Pleasant para conocer a su rival de los cuartos de final.

América se impone gracias a la ventaja en la ida

El América empató este miércoles 1-1 con el Philadelphia Union para clasificar a los cuartos de final y se medirá al Nashville SC de la MLS.

Las Águilas se impusieron con marcador global de 2-1, luego de que la semana pasada ganaron por 0-1 en el juego de ida de los octavos de final.

El brasileño Rodrigo Dourado anotó por el local; el venezolano Jesús Bueno igualó de penalti para el visitante.

Al minuto seis, las Águilas hicieron el 1-0 gracias a un centro por izquierda que Rodrigo Dourado remató de cabeza dentro del área.

El local dominó ampliamente y tuvo en los botines del uruguayo Brian Rodríguez y del estadounidense Alejandro Zendejas opciones para ampliar el marcador, pero ambos fallaron en la definición.

En el segundo tiempo, Zendejas derribó dentro del área a Francis Westfield; el árbitro marcó penalti que Jesús Bueno ejecutó a la derecha de Rodolfo Cota para empatar el juego al 49.

Nashville, el rival de América en cuartos, viene de eliminar al Inter Miami tras empatar 1-1 por el gol de visitante.

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