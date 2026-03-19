Inter Miami fracasa y se va de la Concachampions: “El responsable soy yo”

Inter Miami fracasó y empató 1-1 ante Nashville, resultado que lo elimina de la Concacaf Champions Cup en la etapa de los octavos de final.

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, se responsabilizó con la derrota y expresó que fue su culpa.

“No tengo nada para reprocharles a los jugadores, dieron el máximo. El responsable de esta eliminación claramente soy yo”, sostuvo.

“Una noche muy triste, mucha desilusión, teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición”, dijo el argentino en la rueda de prensa posterior al partido, en el que el Inter Miami empató 1-1 con el Nashville, pero cayó por la regla del gol visitante.

Sobre el partido, admitió que el equipo generó especialmente peligro en la primera mitad, pero lamentó que el gol de Nashville se dio “en una jugada medio desafortunada”, en la que el balón llegó a Cristian Espinosa tras varios rechaces dentro del área.

“Hay que levantarse y mirar para adelante. (…) Ahora nos centramos en la MLS y tratar de ir consiguiendo partidos que nos pongan en una posición buena en la clasificación”, dijo Mascherano.

La de este miércoles es la eliminación más temprana del Inter Miami en el torneo en su tercera participación consecutiva, tras las despedidas en cuartos de final en 2024 y en semifinales el año pasado.

Inter Miami falla en conseguir el objetivo de la Concachampions

Inter Miami se había fijado la Concacaf Champions Cup como uno de los objetivos en esta campaña.

“Nuestro objetivo es ganar la ‘Concachampions’, es algo que le he dicho al club”, afirmó en enero uno de los propietarios del club, Jorge Mas, dos meses antes de la debacle de este miércoles.

El equipo liderado por Lionel Messi había comenzado el año con ese discurso claro: la Copa de Campeones sería una de las prioridades al ser el único trofeo que no han conseguido.

Su objetivo será enfocarse en la MLS y conseguir el back-to-back en una temporada atípica con un parón de dos meses por la Copa del Mundo.

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