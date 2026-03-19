Una gala para celebrar a las mujeres que impulsan el futuro de la belleza y los negocios

En el marco del Mes de la Historia de la Mujer, la New York Hispanic Cosmetology & Beauty Chamber of Commerce realizará la Beauty Gala of Excellence 2026, evento que celebra a las mujeres visionarias, líderes empresariales y pioneras de la industria que están transformando el panorama económico, cultural y empresarial del sector de la belleza.

Durante más de dos décadas, la New York Hispanic Cosmetology & Beauty Chamber of Commerce ha trabajado para empoderar a emprendedores inmigrantes y de minorías a través de orientación en licencias profesionales, educación empresarial, desarrollo de la fuerza laboral y mentoría estratégica.

La velada de ‘black tie’ también es la principal iniciativa de recaudación de fondos de la organización, apoyando su Beauty Business Program, un programa diseñado para ayudar a profesionales de la belleza a formalizar, expandir y sostener negocios exitosos dentro del competitivo mercado neoyorquino.

La Beauty Gala of Excellence, que se llevará a cabo el domingo 22 de marzo en el emblemático Terrace on the Park en Queens, continúa posicionando la industria de la belleza no solo como una expresión artística, sino también como un motor de crecimiento económico, liderazgo y transformación comunitaria.

El evento comenzará con alfombra roja a las 6:30 p.m., seguida de una ceremonia de premiación y una elegante recepción, donde se reunirán ejecutivos corporativos, empresarios, líderes comunitarios, representantes del sector financiero, funcionarios públicos y figuras influyentes del mundo empresarial. La velada también contará con la actuación especial del grupo de merengue Oro Sólido.

El trabajo de la New York Hispanic Cosmetology & Beauty Chamber of Commerce ha sido reconocido por importantes medios de comunicación como Univision, Telemundo, NBC, ABC, El Diario NY y The Wall Street Journal, reflejando su impacto y credibilidad tanto en el ámbito cultural como empresarial.

La cámara de comercio se encuentra localizada en el 2501 Grand Concourse, Suite 331, El Bronx, con teléfono: 718-584-4500.