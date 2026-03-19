Ya llega “What Happens at Night”, lo nuevo de Scorsese

Las primeras imágenes de “What Happens at Night” llegaron con la confirmación de que el rodaje ya está en marcha. El anuncio lo hizo Apple Original Films, que vuelve a unir fuerzas con el cineasta estadounidense Martin Scorsese en un drama que mezcla atmósferas oníricas con una premisa profundamente emocional.

La filmación se realiza en la República Checa con el respaldo de la Comisión Checa de Cine, un escenario que aporta el tono frío y aislado que requiere la historia.

El largometraje está protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, quienes además figuran como productores y vuelven a coincidir en una superproducción después de varios años de trayectorias paralelas.

La dupla interpreta a una pareja estadounidense que viaja a un pequeño pueblo nevado de Europa con la intención de adoptar a un bebé, un punto de partida que abre paso a una narración donde nada es tan sencillo como parece.

Una adaptación literaria con un equipo creativo de peso

La película se basa en la novela “What Happens at Night”, del escritor Peter Cameron, y llega a la pantalla tras la adquisición de derechos por parte de STUDIOCANAL, compañía que anunció el proyecto en 2023. El desarrollo se concretó mediante una alianza entre Apple Studios y STUDIOCANAL, que comparten créditos de producción junto con Daniel Lupi.

El equipo detrás del proyecto incluye nombres clave de las compañías vinculadas. Por Sikelia Productions, la productora de Scorsese, figuran Lisa Frechette y Marianne Bower como productoras ejecutivas. Jennifer Davisson participa desde Appian Way, mientras que Justine Ciarrocchi lo hace por parte de Excellent Cadaver, el sello fundado por Lawrence.

Anna Marsh, Shana Eddy Grouf y Aaron Ensweiler representan a STUDIOCANAL entre los productores ejecutivos. Con este respaldo internacional, la película avanza como una de las apuestas más fuertes del calendario de Apple para los próximos meses.

Un reparto que amplía el alcance del proyecto

El elenco suma nombres que aportan un rango interpretativo amplio. Entre los confirmados están Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris y Welker White, quienes rodean a DiCaprio y Lawrence en esta historia de tensiones silenciosas, paisajes helados y decisiones que marcan a sus personajes.

“What Happens at Night” también habla mucho de la relación entre Scorsese y Apple Original Films, que ya trabajaron juntos en “Killers of the Flower Moon”, producción nominada a diez premios Óscar. Lawrence, por su parte, mantiene su vínculo con Apple gracias a títulos como “Causeway”, el documental “Bread & Roses” y la futura “The Wives”, en la que será protagonista y productora.

El proyecto avanza sin revelar aún su fecha de estreno, aunque las primeras imágenes dejan ver que la alianza entre Apple y Scorsese continúa siendo una de las más influyentes del cine actual.

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