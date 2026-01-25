Leonardo DiCaprio expresó descontento tras el anuncio de nominados a los Oscar

Poco después de que se anunciaran los nominados a la edición 98 de los premios Oscar, Leonardo DiCaprio dio una entrevista en la que habló sobre su nueva nominación y también aprovechó para mostrarse descontento con la falta de su coprotagonista Chase Infiniti en la lista. Ambos protagonizan ‘One Battle After Another’.

Durante la conversación con ‘Associated Press’, dijo: “Ella fue la esencia de esta película. Fue el alma y el corazón. No habría ‘One Battle After Another’ sin su actuación”.

Sin duda su falta entre las nominadas a Mejor Actriz ha sido notable, pues Infiniti ha sido parte de la temporada de premios con nominaciones a los Golden Globe, Critics’ Choice Awards, SAG Awards, Gotham Awards y los Satellite Awards. Además, su trabajo en esta película ha sido reconocido por algunas otras organizaciones como los Chicago Film Critics Association y el Florida Film Critics Circle.

DiCaprio también agregó: “Que una joven actriz llegara a interpretar un papel que era su debut cinematográfico y cargara con todo el peso emocional de esta película fue una tarea casi imposible. Debería estar muy orgullosa de sí misma y todos estamos muy orgullosos de ella”.

En esta edición, las nominadas a Mejor Actriz fueron Jessie Buckley por ‘Hamnet’, Rose Byrne por ‘If I Had Legs I’d Kick You’, Kate Hudson por ‘Song Sung Blue’, Renate Reinsve por ‘Sentimental Value’ y Emma Stone por ‘Bugonia’.

Antes del anuncio de las nominaciones, varios expertos en cine apostaban a que ‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson iba a romper el récord de cantidad de nominaciones, pero no fue así. El récord sí se rompió en esta edición, pero lo hizo ‘Sinners’ de Ryan Coogler.

Aunque la película de Paul Thomas Anderson no rompió el récord, sí logró tener presencia en la mayoría de las categorías principales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, entre otras.

Esta nominación al Mejor Actor se convierte en la octava para DiCaprio, quien por fin se llevó la estatuilla en 2016 por la película ‘The Revenant’ de Alejandro González Iñárritu. En esta edición, está nominado junto con Timothée Chalamet por ‘Marty Supreme’, Ethan Hawke por ‘Blue Moon’, Michael B. Jordan ‘Sinners’ y Wagner Moura por ‘The Secret Agent’.

