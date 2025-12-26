Martin Scorsese recuerda con cariño a Rob Reiner y califica su muerte como una “obscenidad”

El famoso director de cine Martin Scorsese dedicó un sentido mensaje a la memoria de su amigo el también director Rob Reiner y su esposa Michele, quienes fueron brutalmente asesinados en su casa en Los Ángeles ocurrida el 14 de diciembre.

El premiado director publicó un ensayo en The New York Times en el que recordó a Rob Reiner y calificó su homicidio como una “obscenidad”.

Scorsese manifestó el profundo cariño que le tenía a su colega y a su esposa y lamentó que ahora tenga que recordarlos en tiempo pasado. “Rob Reiner era mi amigo, y también lo era Michele. De ahora en adelante, tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de una profunda tristeza. Pero no hay otra opción”.

El director de ‘Taxi Driver’ recordó las cualidades de su amigo Rob Reiner y aseguró que ambos tenían una gran afinidad “natural” y describió a Reiner como “mordazmente gracioso”.

“Desde el primer momento, me encantó pasar tiempo con Rob. Teníamos una afinidad natural el uno con el otro. Era divertidísimo y a veces mordazmente gracioso, pero nunca fue el tipo de persona que se apoderaba de la sala”, escribió Scorsese.

‘Misery’ es la película favorita de Scorsese dirigida por Rob Reiner y la última película que dirigió el fallecido director, “This Is Spinal Tap”, la calificó como es “una creación impecable”.

Scorsese se sinceró sobre lo que siente tras el asesinato de Rob y Michele Reiner y dedicó unas sentidas líneas a su querido amigo, a quien recordará con cariño y la herida de su muerte será sanada con el paso del tiempo.

“Lo que les ocurrió a Rob y Michele es una obscenidad, un abismo en la realidad vivida. Lo único que me ayudará a aceptarlo es el paso del tiempo. Así que, como todos sus seres queridos y amigos —y estos eran personas con muchísimos amigos—, tengo que poder imaginarlos vivos y sanos… y que un día, estaré en una cena o una fiesta y me encontraré sentado junto a Rob, y oiré su risa, veré su rostro beatífico, me reiré de sus historias, saborearé su natural ritmo cómico, y me sentiré afortunado de nuevo de tenerlo como amigo”, escribió.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood el 14 de diciembre con heridas de arma blanca. Su hijo de 32 años, Nick Reiner, ha sido arrestado como el principal sospechoso y acusado de dos cargos de asesinato.

