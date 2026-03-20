Hombre de Nueva York se declaró culpable de acosar a familia del director de UnitedHealthcare tras su asesinato

Shane Daley, de 40 años y residente de Galway, Nueva York, se declaró culpable este viernes de acoso cibernético por enviar mensajes de voz amenazantes a un familiar del asesinado director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Según la Fiscalía, Daley hizo varias llamadas entre el 4 y el 7 de diciembre de 2024, pocas horas después del asesinato de Thompson en Manhattan, a la línea telefónica del trabajo de un familiar de la víctima.

En esos mensajes de voz, utilizó un lenguaje amenazante y acosador, celebrando el asesinato de Thompson y afirmando que la víctima y sus hijos merecían un final similar.

El primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, John A. Sarcone III, señaló que la conducta de Daley buscaba aumentar el sufrimiento de la familia Thompson y destacó la colaboración del FBI y de su oficina para llevar al acusado ante la justicia.

“Cerdo capitalista”, le habría dicho Daley al familiar sobre Thompson, asesinado por Luigi Mangione el 4 de diciembre de 2024.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, aseguró que la condena protege a las víctimas y envía un mensaje sobre la inaceptabilidad de las amenazas motivadas por factores sociales, políticos, religiosos o comerciales.

Destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las fiscalías de los distritos Norte y Sur de Nueva York.

James Barnacle, Jr., subdirector a cargo del FBI en Nueva York, subrayó que Daley explotó el dolor de la familia tras el asesinato y que el FBI no tolera el hostigamiento cibernético que aterroriza a las víctimas.

La audiencia de sentencia está programada para el 17 de julio próximo.

Shane Daley enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de hasta $250,000 dólares y hasta tres años de libertad condicional supervisada.

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