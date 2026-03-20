Impulsan proyecto de ley en Nueva York y Nueva Jersey para reducir multas excesivas por peajes

En medio de la ola de quejas que reina entre conductores que a diario cruzan entre Nueva York y Nueva Jersey debido a las elevadas multas que son obligados a pagar a la Autoridad Portuaria que maneja los peajes de E-Z Pass entre los dos estados, legisladores de ambas localidades buscar dar un respiro.

Y es que justo cuando usuarios de vehículos denuncian sanciones y tarifas administrativas excesivas cobradas por la Autoridad Portuaria por infracciones al sistema E-Z Pass, senadores y asambleístas de ambos estados anunciaron que lucharán en sus respectivas Legislaturas para promover proyectos de ley que reduzcan los costos.

Así lo manifestaron este viernes líderes legislativos de los dos estados durante una conferencia de prensa en Pier 45, en Manhattan, donde presentaron la iniciativa común que busca proteger a los automovilistas de tarifas y multas excesivamente onerosas.

La iniciativa, conocida como “Fin a la trampa de los peajes: Alivio real para los conductores”, promovida en Albany por la senadora estatal de Nueva York Mónica Martinez y por el asambleísta de Nueva Jersey Paul Kanitra propone aprobar reformas en la aplicación de las normas de peajes y otras medidas que permitirán ahorrar dinero a los automovilistas de toda la gran área metropolitana de Nueva York.

De aprobarse las piezas de ley en ambos estados, los infractores de pago de peajes que reciban menos de dos infracciones en un periodo de 90 días solo estarían obligados a pagar el importe del peaje adeudado, en lugar de tener que abonar también la tasa y un cargo administrativo adicional.

Los legisladores explicaron que actualmente, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey añade un recargo administrativo de $50 dólares por infracciones de peaje con el sistema E-ZPass o por llevar las etiquetas de identificación mal colocadas y además, obliga a los automovilistas inscritos en el programa de peaje electrónico a pagar una tarifa más elevada, de “nivel intermedio” por dichas infracciones. En esos casos si un vehículo de pasajeros de dos ejes no logra hacer el pago con E-ZPass termina pagando $66.79 dólares por una infracción que, en realidad, debería haber supuesto una tarifa de $16.79 dólares.

“Los conductores no deberían verse obligados a pagar una tasa administrativa a un ‘troll de los peajes’ cada vez que cruzan entre Nueva York y Nueva Jersey”, aseguró la senadora Martinez. “Las sanciones excesivas han estado perjudicando a los conductores, especialmente a aquellos que cometen algún error ocasional. Y nuestra legislación los protege a ellos y a todos los automovilistas que cruzan el Hudson, ya que reducirán el costo de viajar entre nuestros dos estados”.

Los legisladores mencionaron que el golpe al bolsillo de los conductores de ambos estados que cruzan el Hudson es tan grande que entre julio de 2020 y julio de 2025, los usuarios de vehículos incurrieron en más de siete millones de infracciones de peajes solo en Nueva Jersey. Y según datos del estado jardín, durante ese mismo período, los infractores promedio recibieron entre dos y cuatro avisos de infracción lo que sugiere que la mayoría de los automovilistas afectados no son infractores habituales.

“Durante demasiado tiempo, los buenos conductores de Nueva York y Nueva Jersey han tenido que pagar multas ridículas debido a las acciones de unos pocos evasores de peajes”, señaló el asambleísta Kanitra. “Tengo la esperanza de que los miembros de nuestros dos partidos políticos se sumen a esta iniciativa y nos ayuden a sacarla adelante”.

Otra de las reformas que proponen las iniciativas de ley en ambos estados es que se cree el requisito de presentación de informes anuales para todas las autoridades públicas encargadas de la recaudación de peajes para aumentar la transparencia y se incluya el número de infracciones de peaje emitidas, la frecuencia de las infracciones por parte de los automovilistas, el monto de los ingresos recaudados de los infractores reincidentes y comparaciones históricas en las tasas de infracción.

Asimismo, los proyectos de ley solicitan la creación de un grupo asesor biestatal para reducir los costos relacionados con los peajes para conductores de Nueva York y Nueva Jersey, llamado Fuerza de Tarea para la Reducción de Peajes y Tarifas de Nueva York y Nueva Jersey, integrado por 12 miembros, que evaluaría los procedimientos y sistemas actuales de procesamiento de pagos, y proporcionaría recomendaciones para aumentar la eficiencia y reducir los peajes y las tarifas administrativas para los automovilistas.

Datos de infracciones de peajes cruzando entre NY y NJ