Agencias de calificación alertan sobre riesgos fiscales de Nueva York ante presupuesto de Mamdani

Otras dos agencias de calificación crediticia advirtieron esta semana sobre la situación fiscal de la ciudad de Nueva York por considerar que el plan presupuestario del alcalde Zohran Mamdani podría generar riesgos financieros significativos.

Fitch Ratings y Kroll Bond Rating Agency ubicaron la perspectiva crediticia de la ciudad en “negativa”, siguiendo la misma línea que Moody’s, que la semana pasada ya había cambiado su proyección de “estable” a “negativa”.

Aunque ninguna de las agencias rebajó la calificación de la deuda de la ciudad, que permanece en Aa2, el tercer nivel más alto de grado de inversión según Moody’s, advierten que la aprobación del presupuesto de $127,000 millones de dólares podría desencadenar una futura rebaja.

El plan presentado por Mamdani contempla recurrir a fondos de reserva y otros ahorros por un total de $2,600 millones de dólares durante los próximos dos años para financiar programas sociales y servicios bajo su administración.

“El hecho de que una agencia de calificación coloque una perspectiva en negativa no significa una rebaja inmediata, sino una advertencia sobre riesgos potenciales”, explicó el contralor municipal Mark Levine, citado por The New York Post.

“Con las revisiones de hoy de Fitch y Kroll, ahora tres de nuestras cuatro agencias de calificación nos envían un mensaje similar: la ciudad de Nueva York necesita abordar los desequilibrios estructurales subyacentes en nuestro presupuesto”, añadió.

Moody’s justificó su decisión citando déficits presupuestarios persistentes y considerables, así como el plan del alcalde de utilizar las reservas para equilibrar las cuentas en su primer año de gestión.

Por primera vez desde la pandemia de COVID-19, la perspectiva fiscal de la ciudad pasó de “estable” a “negativa”. Sin embargo, la agencia mantuvo la calificación Aa2, indicando que, por ahora, la capacidad de endeudamiento de la ciudad sigue sólida, señaló Bloomberg.

La reacción del Ayuntamiento a las advertencias de Moody’s

La portavoz de Mamdani, Dora Pekec, consideró prematura la decisión de Moody’s, y recordó que los $5,000 millones de dólares adicionales que los legisladores estatales planean destinar a los cinco distritos de la ciudad desde Albany.

“Estas propuestas reflejan un compromiso real de invertir en los servicios de los que dependen los neoyorquinos y en la salud fiscal de nuestra ciudad. Esperamos continuar nuestras productivas conversaciones con nuestros socios en Albany y el Ayuntamiento mientras trabajamos para cerrar el déficit heredado y restablecer la estabilidad financiera tras años de presupuesto insuficiente y mala gestión”, afirmó Pekec.

Por su parte, Levine reconoció que la revisión de Moody’s es una llamada de atención sobre desafíos fiscales a largo plazo, pero destacó que la economía local sigue creciendo y que la recaudación de impuestos se mantiene sólida.

“Algunas reacciones son exageradas. No estamos en una espiral descendente. Tenemos un problema estructural en nuestro presupuesto, gastamos más de lo que ingresamos, y es a lo que Moody’s está reaccionando. Pero esto tiene solución”, señaló el contralor.

El presupuesto de Mamdani ha generado tensiones con el Concejo Municipal y la gobernación del estado. Para equilibrar las cuentas, el alcalde propuso retirar casi $1,000 millones de dólares del fondo de emergencia de la ciudad, opción rechazada por el Concejo y por Levine.

Además, el alcalde ha solicitado mayores aportes estatales, incluyendo un aumento de impuestos a residentes y corporaciones con altos ingresos, medida que la gobernadora Kathy Hochul ha rechazado mientras busca la reelección en noviembre.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, y la presidenta del Comité de Finanzas, Linda Lee, criticaron la idea de recurrir a reservas y aumentar impuestos a los más ricos. Las calificaron de fiscalmente irresponsables y coincidieron con las advertencias de Moody’s.

La aprobación del presupuesto estatal, que determinará los fondos que recibirá Nueva York de Albany, está prevista para el 31 de marzo, tras las negociaciones entre la gobernadora Hochul, la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie.

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