Moody’s baja a “negativa” perspectiva financiera de Nueva York por déficit presupuestario; alcaldía lo rechaza por “prematuro”

Moody’s Ratings redujo a “negativa” su perspectiva para la ciudad de Nueva York, debido a los considerables y persistentes déficits presupuestarios que enfrenta y citando el plan del debutante alcalde Zohran Mamdani de recurrir a las reservas para equilibrar el presupuesto este año, el primero de su gestión.

Por primera vez desde la pandemia del COVID, Moody’s ha revisado la perspectiva fiscal de la ciudad de Nueva York de “estable” a “negativa”. La agencia de calificación financiera confirmó la calificación Aa2 de la deuda de la ciudad, el 3er nivel más alto de grado de inversión. Moody’s indicó que el cambio se produjo después de que las proyecciones de gasto de la ciudad mostraran déficits presupuestarios mayores de lo previsto anteriormente, informó la agencia de noticias Bloomberg.

“La decisión de Moody’s de revisar la perspectiva de la calificación crediticia de la Ciudad de Nueva York, manteniéndola en Aa2, es prematura”, declaró Dora Pekec, portavoz de Mamdani, citando los $5,000 millones de dólares en fondos adicionales para los cinco distritos que los legisladores estatales impulsan en la capital, Albany.

“La decisión de Moody’s de revisar la perspectiva de la ciudad de Nueva York a negativa es una seria llamada de atención sobre los desafíos fiscales que nos aguardan”, declaró el contralor Mark Levine en un comunicado. Pero enfatizó en que “La economía de Nueva York está creciendo… La mayoría de las demás ciudades de Estados Unidos tendrían suerte de tener una economía tan sólida como la de Nueva York”.

NYC’s economy is growing. Tax revenue is growing. Office space is being rented at the fastest rate in 20… — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) March 12, 2026

La perspectiva negativa no tendrá un impacto inmediato en la capacidad de endeudamiento de la ciudad ni en la calificación de sus bonos, que se mantiene sólida. Sin embargo, sirve como advertencia a la alcaldía sobre su situación financiera y podría ser un precursor de una rebaja de la calificación, comentó Daily News.

“Mamdani y otros funcionarios han advertido que la ciudad se encuentra en una situación financiera desesperada, atribuyendo principalmente (el error de cálculo presupuestario) crónico de la anterior administración municipal. El gasto no revelado durante el mandato del ex alcalde Eric Adams hizo que el presupuesto pareciera equilibrado cuando en realidad operaba con pérdidas”, algo que él ha negado.

“El ‘déficit’ de 12 mil millones de dólares nunca fue real”, criticó el ex alcalde Adams en redes sociales en febrero en respuesta a Mamdani. “Él lo sabía. Fue una táctica intimidatoria para presionar al estado a subir los impuestos”.

Para equilibrar las cuentas, Mamdani ha propuesto retirar casi $1 mil millones de dólares del fondo de emergencia de la ciudad, una idea que el Concejo Municipal y el contralor Levine han rechazado.

“Estas propuestas reflejan un compromiso real de Albany de invertir en los servicios de los que dependen los neoyorquinos y en la salud fiscal de nuestra ciudad. Esperamos continuar nuestras productivas conversaciones con nuestros socios en Albany y el Ayuntamiento mientras trabajamos para cerrar el déficit heredado y restablecer la estabilidad financiera de la ciudad tras años de presupuesto insuficiente y mala gestión”, agregó Pekec, vocera de Mamdani.

El alcalde ha estado presionando a la gobernación para que entregue más fondos a la ciudad, incluyendo aumentos de impuestos a los residentes y corporaciones más ricos, algo que Kathy Hochul rechaza, mientras busca ser reelecta en noviembre. La gobernadora debe aprobar el presupuesto estatal final que determina cuánto recibirá NYC en fondos estatales.

Esta semana ambas cámaras de la Legislatura estatal de Nueva York acordaron aumentar los impuestos a los más ricos. Ahora comenzarán las negociaciones entre la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins, el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, y la gobernadora Hochul. El presupuesto debe estar listo para el 31 de marzo.

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, criticó al alcalde por recurrir a las reservas de la ciudad y considerar un aumento del impuesto a los ricos, afirmando que ninguna de las dos opciones es viable.

“La perspectiva revisada de Moody’s es una clara señal de advertencia de que la ciudad de Nueva York debe tomarse en serio sus desafíos fiscales a largo plazo”, declararon Menin y la presidenta del Comité de Finanzas del Concejo, Linda Lee, en un comunicado conjunto en respuesta, añadiendo que coinciden con la agencia de calificación crediticia en que recurrir a las reservas es fiscalmente irresponsable.

Según el contralor Levine, “Algunas de las reacciones a la revisión de Moody’s de la perspectiva fiscal negativa para la ciudad de Nueva York son exageradas. No estamos en una espiral descendente, ni nos estamos precipitando hacia un precipicio.

La economía de Nueva York está creciendo. La recaudación fiscal está creciendo. El alquiler de oficinas se está acelerando en 20 años. El año pasado tuvimos 65 millones de turistas. Sí, tenemos un problema estructural en nuestro presupuesto que lleva años gestándose (gastamos más de lo que ingresamos), y es a lo que Moody’s está reaccionando. Pero esto tiene una solución total”.