Caos en aeropuertos de EE.UU.: filas de hasta 3 horas y lo que debes hacer si viajas hoy

Este sábado 21 de marzo de 2026, miles de viajeros en Estados Unidos enfrentan filas de 2 y hasta 3 horas para cruzar los controles de seguridad aeroportuarios debido a la escasez de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La situación, provocada por problemas laborales y falta de personal, ha generado retrasos significativos y riesgo de pérdida de vuelos en múltiples aeropuertos del país, según reportes de Associated Press, CNN y autoridades federales.

El problema: menos agentes y más presión para trabajar en los aeropuertos

La crisis en los aeropuertos inició con la reducción de personal disponible en la TSA, un organismo clave para la seguridad aérea en Estados Unidos.

De acuerdo con Associated Press, cientos de agentes no se han presentado a trabajar o han renunciado en las últimas semanas, lo que ha reducido la capacidad operativa en puntos críticos.

Un funcionario del sector señaló que la situación ha generado una presión inusual en los controles de seguridad. “Estamos viendo niveles de ausentismo que afectan directamente la operación diaria”, indicó.

Esta crisis coincide además con un momento de alta demanda de viajes, lo que está amplificando las afectaciones para las personas que desean transportarse.

Filas de hasta 3 horas y retrasos generalizados

Por su parte, medios como CNN informan que en algunos aeropuertos las filas han alcanzado entre 2 y 3 horas, especialmente en horarios pico, provocando retrasos en procesos de abordaje e incluso decenas de pérdidas de vuelos nacionales e internacionales.

Un portavoz del sector aeroportuario afirmó que “los tiempos de espera han superado lo habitual en varios aeropuertos importantes”, reflejando la magnitud del problema.

La situación ha obligado a muchos pasajeros a llegar a los aeropuertos mucho antes de lo previsto o enfrentar cambios de itinerario de último momento.

¿Qué provocó la crisis en la TSA?

La raíz del problema son las condiciones laborales y la falta de incentivos para el personal.

De acuerdo con AP, algunos agentes han trabajado sin recibir sus pagos puntuales en periodos recientes, lo que ha provocado que muchos no se presenten a trabajar o incluso hayan renunciado.

Además, la carga laboral se ha incrementado por el aumento en el número de pasajeros en 2026.

Un analista del sector explicó que “cuando disminuye el personal en seguridad, el sistema completo se vuelve más lento y vulnerable a retrasos”.

Este tipo de disrupciones ya se había observado anteriormente, como en el cierre del gobierno del final del año pasado, pero ahora la situación se ha complicado a causa de la alta demanda de viajes que hay ahora.

Aeropuertos más afectados en Estados Unidos

Los reportes de todo el país mencionan que la situación no es uniforme y que solo algunos aeropuertos concentran los mayores problemas. Sin embargo, las afectaciones no son menores.

En algunos de los aeropuertos más transitados del país —como Atlanta, Houston y los principales de Nueva York (JFK y LaGuardia), además de Newark, Chicago y Dallas— las filas en los controles de seguridad son un problema estructural del día.

En varios de estos puntos, los tiempos de espera ya superan con facilidad las dos horas y, en momentos críticos, se acercan a las tres, afectando tanto vuelos nacionales como internacionales.

Las mayores afectaciones se reportan en:

Atlanta (Hartsfield-Jackson) : Filas de más de 2 horas y ausentismo de hasta 32% del personal

: Filas de más de y ausentismo de hasta del personal Houston (George Bush Intercontinental) : Esperas de hasta 2.5–3 horas y uno de los peores niveles de caos

: Esperas de hasta y uno de los peores niveles de caos Nueva York (JFK) : Retrasos constantes y filas que superan tiempos habituales en horas pico

: Retrasos constantes y filas que superan tiempos habituales en horas pico Nueva York (LaGuardia) : Demoras recurrentes en controles de seguridad

: Demoras recurrentes en controles de seguridad Newark (New Jersey): Filas prolongadas y congestión en puntos de control

Filas prolongadas y congestión en puntos de control Dallas (Dallas-Fort Worth) : Afectaciones operativas, aunque con menor impacto en algunos momentos

: Afectaciones operativas, aunque con menor impacto en algunos momentos Chicago (O’Hare): Retrasos y cancelaciones asociados a la crisis operativa

Retrasos y cancelaciones asociados a la crisis operativa Orlando (Florida): Alta presión por volumen de viajeros en temporada alta

Alta presión por volumen de viajeros en temporada alta Denver (Colorado) : Filas superiores a lo normal en horarios críticos

: Filas superiores a lo normal en horarios críticos Philadelphia (Pennsylvania): Demoras importantes y largas filas en seguridad

Estos puntos suelen tener grandes volúmenes de pasajeros, por lo que cualquier reducción de personal genera afectaciones inmediatas.

Según autoridades aeroportuarias, la combinación de alta demanda y menos agentes ha generado “cuellos de botella críticos” en los controles de seguridad.

Qué debes hacer si viajas hoy en EE.UU.

Para evitar contratiempos, expertos recomiendan tomar medidas preventivas. También el Departamento de Seguridad Nacional ha reiterado que los pasajeros deben anticipar retrasos y planificar con tiempo.

Un vocero señaló que en este momento “la preparación del viajero puede marcar la diferencia entre perder o no un vuelo”.

Recomendaciones clave:

Llegar al aeropuerto con al menos 3 horas de anticipación

Revisar el estatus del vuelo antes de salir

Preparar documentos y equipaje para agilizar el control

Considerar servicios como TSA PreCheck si están disponibles

El impacto para la comunidad hispana

Para la comunidad latina en Estados Unidos, este tipo de situaciones tiene implicaciones particulares.

Muchos viajeros hispanos se trasladan vía aérea para visitar a sus familiares, especialmente en rutas hacia América Latina.

En términos prácticos, perder un vuelo puede implicar:

Costos adicionales en boletos

Pérdida de conexiones internacionales

Afectaciones laborales o familiares

Por ello, la información y prevención son clave en momentos como este.

¿Cuánto tiempo podría durar este problema?

Hasta ahora, las autoridades no han establecido una fecha clara para la normalización del servicio.

Los anuncios oficiales se han limitado a indicar que trabajan para estabilizar la operación, pero reconocen que la normalización depende de factores laborales y logísticos.

Según expertos, si no se resuelve la falta de personal, los retrasos podrían extenderse durante varios días o semanas.

Esto dependerá también del volumen de viajes en los próximos días.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las largas filas en los aeropuertos de EE.UU.

¿Por qué hay filas largas en aeropuertos de EE.UU.?

Las filas se deben principalmente a la falta de personal en la TSA, lo que reduce la capacidad de revisión de pasajeros.

¿Cuánto tiempo debo llegar antes de mi vuelo?

Se recomienda llegar al menos 3 horas antes para vuelos nacionales e internacionales.

¿Qué aeropuertos tienen más retrasos?

Principalmente los de alto tráfico, como Nueva York, Florida y centros de conexión importantes.

¿Puedo perder mi vuelo por estas filas?

Sí, varios pasajeros han reportado pérdidas de vuelos debido a los largos tiempos de espera.

¿Cómo evitar retrasos en seguridad?

Llegar temprano, tener documentos listos y usar servicios como TSA PreCheck puede ayudar a reducir el tiempo.

Conclusión

El caos en los aeropuertos de Estados Unidos refleja cómo un problema operativo puede escalar rápidamente y afectar a miles de viajeros. Más allá de las cifras, el impacto se traduce en estrés, costos adicionales y planes alterados.

En el corto plazo, la mejor estrategia para los pasajeros es anticiparse y tomar precauciones. Sin embargo, la situación también evidencia la necesidad de soluciones estructurales en el sistema aeroportuario, especialmente en momentos de alta demanda.

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