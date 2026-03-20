Senado bloquea financiamiento del DHS en medio de caos en aeropuertos de EE.UU.

El proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional no logró avanzar este viernes en el Senado de Estados Unidos, en medio de crecientes preocupaciones por las largas filas en los controles de seguridad de varios de los principales aeropuertos del país, informó AP.

La medida no obtuvo el respaldo necesario debido a la negativa de los demócratas, quienes se oponen a aprobar el financiamiento completo del departamento sin cambios en las políticas migratorias.

Ante este escenario, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, anunció que presentará una propuesta alternativa para financiar únicamente la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargada de inspeccionar pasajeros y equipaje.

Sin embargo, se prevé que esta iniciativa también enfrente obstáculos en una inusual sesión legislativa durante el fin de semana.

Mientras tanto, el asesor fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, se reunió por segundo día consecutivo con un grupo bipartidista de senadores. Los demócratas exigen modificaciones en las prácticas de control migratorio tras los asesinatos a tiros de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

No obstante, los legisladores demócratas abandonaron el encuentro sin ofrecer declaraciones.

La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, aseguró que la Casa Blanca ha mejorado su oferta para intentar destrabar el conflicto, aunque no dio detalles. “Es una oferta muy justa y razonable”, afirmó.

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, señaló que existe margen para avanzar en las negociaciones, aunque cuestionó la disposición de los demócratas para llegar a un acuerdo que incluya más fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Hay gente haciendo cola en los aeropuertos. Esto tiene que arreglarse”, dijo.

En el pleno, Schumer sostuvo que coincide en la necesidad de reabrir plenamente la TSA, pero rechazó hacerlo bajo las condiciones planteadas por los republicanos. “Estados Unidos verá con claridad qué senadores quieren acabar con el caos en los aeropuertos y cuáles bloquearán la financiación”, afirmó.

Actualmente, la mayoría de los empleados de la TSA son considerados esenciales y continúan trabajando pese a la falta de financiamiento, aunque sin recibir salario. En algunos aeropuertos, el aumento de ausencias por enfermedad ha provocado mayores tiempos de espera para los pasajeros.

Como parte de las negociaciones, los demócratas han planteado cambios como exigir órdenes judiciales para que agentes del ICE puedan ingresar a viviendas, obligarlos a portar identificación visible y prohibir el uso de máscaras.

“El pueblo estadounidense está harto de esta agencia descontrolada”, declaró la senadora Patty Murray.

Desde la administración Trump aseguran haber aceptado algunas modificaciones, como ampliar el uso de cámaras corporales —con excepciones para operaciones encubiertas— y limitar acciones de control en lugares sensibles como hospitales, escuelas y sitios de culto.

Los republicanos también destacan la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el nombramiento de Homan para dirigir operaciones en Minneapolis como señales de cambios en la agencia.

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