Aeropuertos de EE.UU. piden donaciones para agentes de la TSA sin sueldo por el cierre de gobierno

Una cifra en aumento de aeropuertos en Estados Unidos está solicitando donaciones para apoyar a los trabajadores afectados por el cierre parcial del gobierno, y los funcionarios de seguridad aeroportuaria no recibieron sus primeros cheques de pago completos.

Los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han estado trabajando en aeropuertos de todo el país sin cobrar desde que inició el cierre del gobierno el mes pasado, después de que los republicanos y los demócratas no lograran un acuerdo de financiación.

Desde entonces, los demócratas han rechazado respaldar un proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agencia matriz de la TSA sin antes obtener garantías sobre las reformas en materia de control migratorio.

En medio del cierre, los empleados de la TSA han tenido que laborar en los aeropuertos sin cobrar o buscar otras formas de obtener ingresos.

En respuesta, algunos aeropuertos han habilitado despensas de alimentos, mientras que otros han pedido a los miembros de la comunidad que donen tarjetas de regalo para supermercados y gasolineras.

Sin embargo, debido a que algunos trabajadores de TSA no se presentaron a sus empleos sin remuneración, las filas en los controles de seguridad se han alargado intermitentemente. Por ejemplo, el jueves en el aeropuerto internacional de Miami, las filas duplicaron esporádicamente el tiempo normal de control.

En otros cuatro aeropuertos internacionales como Denver, Orlando, Las Vegas y Cleveland, se observaron filas y tiempos de espera en los controles de seguridad relativamente normales, incluso en un día de mucho tránsito como el viernes y en plena temporada alta de vacaciones de primavera.

Al preguntar en el aeropuerto de Miami cuántos de sus compañeros se habían ausentado de sus labores, un agente respondió lo siguiente: “No los suficientes. No pasa nada hasta que el público sienta las consecuencias”.

Los aeropuertos de Denver, Seattle, Las Vegas, Reno, Cleveland, Orlando, Nueva York y Nueva Jersey han estado aceptando donaciones, informó The Guardian.

La representante del aeropuerto de Denver, Keylen Villagrana, declaró que las instalaciones habían recibido “docenas” de tarjetas de regalo del público.

Las donaciones para los trabajadores de la TSA están sujetas a las regulaciones del gobierno federal. Por ejemplo, los empleados no pueden aceptar efectivo o tarjetas de regalo, como las tarjetas Visa. Aparte, las regulaciones establecen que todas las tarjetas de regalo deben tener un valor de $20 dólares o menos.

Por su parte, el personal del aeropuerto de Las Vegas inauguró recientemente una despensa de alimentos y artículos de primera necesidad para respaldar a los empleados de la TSA en medio del cierre.

Amanda Mazzagatti, vocera del aeropuerto, dijo que la despensa había recibido leche de fórmula para bebés, artículos de higiene personal, artículos básicos para el hogar y alimentos no perecederos. El banco de alimentos de Las Vegas abrió sus puertas por primera vez en 2019 en un prolongado cierre de gobierno en el primer mandato de Donald Trump.

Meses después del inicio de su segunda presidencia y durante el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, se reabrió el banco de alimentos del aeropuerto de Las Vegas.

“A medida que este cierre se prolonga, estos trabajadores, algunos de los cuales aún se están recuperando del cierre anterior, van a necesitar mucho estos suministros”, expresó Mazzagatti.

En el aeropuerto internacional Hopkins de Cleveland, los trabajadores empezaron en principio a reunir recursos por su cuenta para los trabajadores de la TSA afectados por el cierre en el otoño pasado. Pero después el público envió consultas sobre cómo ayudar, lo que dio lugar a la creación de un banco de alimentos, explicó la responsable de información pública del aeropuerto, Michele Dynia.

En este aeropuerto se reabrió la despensa a inicios de marzo y empezó a pedir donaciones de alimentos y tarjetas de regalo de pequeñas cantidades.

“El aeropuerto es como una familia, y esta es nuestra manera de ayudar a los miembros de nuestra familia aquí en el aeropuerto”, explicó Dynia.

Desde principios de 2026, los demócratas han estado luchando contra la asignación de más fondos a las agencias del DHS, incluidas la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ambas encargadas de llevar a cabo la campaña de deportación masiva del gobierno republicano.

Los oficiales de ICE y CBP, bajo el mando de la administración de Trump, han recibido críticas controversiales por sus agresivas tácticas de arresto y detención.

En medio del actual cierre de gobierno, los demócratas del Senado han impulsado varios proyectos de ley de menor envergadura dentro del DHS, como la TSA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras no vinculadas con el control migratorio. No obstante, los republicanos del Senado se han opuesto a esas solicitudes.

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